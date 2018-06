Anthony Bourdain y sus producciones disponibles en Netflix | FOTOS

Anthony Bourdain (61), hallado muerto en Francia este viernes, no solo fue uno de los chefs más reconocidos del mundo por su cocina, sino por sus viajes, por su visión para el mundo del entretenimiento relacionado a la gastronomía. Así, algunas de sus producciones están disponibles en el servicio de TV por internet Netflix.

Netflix tiene entre sus contenidos "The Mind of a Chef", que combina ciencia, historia y, por supuesto, cocina. Producida por Anthony Bourdain, la serie tiene 86 episodios. Conducida por David Chang, el programa desarrolla otra de las pasiones del cocinero estrella: viajar por el mundo.

También está disponible en Netflix "Jeremiah Tower: The Last Magnificent", que sigue la vida de uno de los mayores chefs de Estados Unidos. Él transformó la industria de los restaurantes y Bourdain no iba a desaprovechar la oportunidad de contar su historia.

—Otras producciones—

Lamentablemente, no hay más contenido producido por Bourdain en Netflix. El chef y personalidad pública se encargó de conducir y producir desde el 2013 "Anthony Bourdain: Parts Unknown", donde viajó por distintos países no solo para comer, sino para conocer los asuntos políticos y sociales.

Ese programa fue, a su vez, sucesor de "Anthony Bourdain: No Reservations". "Yo escribo. Yo como. Yo viajo. Tengo hambre de más", indicó la descripción oficial del programa.

Anthony Bourdain también trabajó en ficción, como lo muestra su contribución a la serie "Treme" de HBO, así como la miniserie cómica "Kitchen Confidential", basada a su vez en el libro de no ficción que escribió y se convirtió en uno de los best sellers del New York Times. Fue protagonizada por Bradley Cooper.