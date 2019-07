"Apache": fecha de estreno en Netflix, tráiler, historia, actores y todo sobre la serie de Carlos Téves

Luego del éxito de bioseries como la de Luis Miguel, Sandro y Carlos Monzón, Netflix decidió llevar a las pantallas la historia de Carlos Tévez, el ídolo de Boca Juniors que se crió en Fuerte Apache y triunfó en el mercado internacional.

Bajo la dirección de Adrián Caetano (“El marginal”, “Sandro de América”, “Disputas”, “El otro hermano”), “Apache: la vida de Carlos Tévez” contará con 8 episodios de una hora de duración y será supervisada por el ídolo ‘Xeneize’.

La miniserie estará ambientada en los años 90 y se centrará en la infancia del futbolista, quien creció en medio de disparos, drogas, corrupción, y la violenta que caracterizaba al Fuerte Apache. Para mantener el realismo de la producción toda la filmación se realizó en el lugar donde el jugador nació y se crio.

"Es algo muy lindo y emotivo, porque cuento mi vida, que no todos la saben. Es fuerte para mí y para mi familia. Mi hermano me manda fotos y se guían por eso. El parecido es impresionante", contó Tévez a mediados de 2018, cuando la serie todavía estaba en desarrollo.

"Apache: la vida de Carlos Tévez" tendrá 8 episodios (Foto: Netflix) "Apache: la vida de Carlos Tévez" tendrá 8 episodios (Foto: Netflix)

HISTORIA DE “APACHE: LA VIDA DE CARLOS TÉVEZ”

“Apache: la vida de Carlos Tévez” narra la historia del futbolista argentino con 27 títulos en lo que va de su carrera. La bioserie, producida por Torneos y el propio Tevez, se enfocará en la dura infancia de Carlos, desde su grave quemadura que lo mantuvo en terpaia intensiva durante casi dos meses, el abandono de su madre biológica, la adopción por parte de sus tíos, y su difícil camino desde All Boys hasta Boca Juniors.

“Lo que me interesa retratar de Tévez es lo menos cliché: su preadolescencia, los años de su vida en los 90. Lo demás es todo lo mismo, lo encontrarás en YouTube: pones ‘los mejores goles de Tévez’ y listo. No me atraía hacer otro biopic sobre un futbolista”, declaró Caetano anteriormente.

TRÁILER DE “APACHE: LA VIDA DE CARLOS TÉVEZ”

El 23 de julio, Netflix compartió el primer tráiler de “Apache: la vida de Carlos Tévez”, donde se muestra el accidente que le dejó la mitad del cuerpo quemado, la relación con su madre y sus tíos, la violencia que lo rodeaba y su destreza para el fútbol.

ACTORES Y PERSONAJES

Balthazar Murillo interpreta a Carlos Tevez en su adolescencia

Sofía Gala Castiglione interpreta a Fabiana, la madre bilógica de Tévez

Vanesa González interpreta a Adriana Martínez, madre adoptiva de Carlos

Alberto Ajaka interpreta a Segundo Tévez, padre adoptivo de Carlitos

Diego Pérez interpreta a Ramón Madoni, reclutador

Patricio Contreras interpreta a Chacho, abuelo de Carlos

EQUIPO CREATIVO

Dirección: Adrián Caetano

Guion: Adrián Caetano, Marcos Osorio Vidal, Gisela Benenzon y Diego Alonso

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “APACHE: LA VIDA DE CARLOS TÉVEZ”?

“Apache: la vida de Carlos Tévez” se estrenará el viernes 16 de agosto en Netflix.