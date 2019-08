“Apache: la vida de Carlos Tevez”: cinco claves sobre la nueva serie de Netflix

Aunque existen varias series, documentales y películas ligadas al fútbol, son pocas las que retratan el origen de los grandes futbolistas nacidos en Latinoamérica. Un caso peculiar es “Apache: la vida de Carlos Tevez”, serie estrenada hace algunos días en la plataforma Netflix.

Dirigida por Adrián Caetano, esta producción cuenta la historia del futbolista identificado fundamentalmente con Boca Juniors, pero que supo brillar en Italia, Inglaterra y Brasil.

A lo largo de los ocho primeros capítulos que dura la primera temporada de “Apache” veremos los momentos más importantes en la vida de Tevez, desde su nacimiento en 1994 hasta su debut profesional en el año 2001.

En esta nota te contamos cinco aspectos clave de “Apache, la vida de Carlos Tevez”.

-FUERTE APACHE: COMPLEJIDAD A SANGRE Y FUEGO

Imposible imaginar la vida de Carlos Tevez sin pensar en el Fuerte Apache. El propio futbolista ha hablado en infinidad de ocasiones sobre el complejo ambiente en el que le tocó crecer. En ese sentido, la producción de Netflix acierta porque nos presenta un escenario duro, en el que las balas corren a la velocidad de los tiros de cocaína.

Pobreza, olvido por parte del Estado y cuando este aparece: represión. Ese es el círculo vicioso que rodea las primeras fintas y golazos de Tevez en la cancha del barrio. Sus primeros compañeros de camiseta y sus primeros rivales: los vecinos, muchas veces mucho mayores y corpulentos que él.

La violencia que rodea el Fuerte Apache llega a tocar a familiares del protagonista, pero sobre todo se refleja en la historia de su mejor amigo, Danilo ‘El uruguayo’. Un chico que –a la par de Carlitos—sueña con debutar en la profesional, pero que se deja arrastrar por lo peor del barrio y tiene un trágico final. El extremo opuesto a lo ocurrido con Tevez.

--LOS PADRES DE TEVEZ, UN EJEMPLO DE AMOR

Por cosas del destino a Carlos Tevez le toca debutar profesionalmente un domingo Día de la Madre. Su entrenador decide –en honor a la fecha—colocar el nombre de las madres de cada futbolista en la parte central de las camisetas. El protagonista recibe su indumentaria y se percata de que el nombre que aparece es “Fabiana” (su madre de sangre, pero no el de la persona que lo crio). “No, aquí hay un error. Mi mamá se llama Adriana”, le dice al utilero. “Nos basamos en la información del registro de AFA”, le responden.

El día posterior al debut, Carlos encuentra a su madre en el patio y sucede una de las escenas más conmovedoras. Adriana acaba de lavar la camiseta con la que debutó Carlos, la que tiene la inscripción de Fabiana. “Ma, no fue culpa mía. Se basaron en la información del registro. Tú serás siempre mi mamá”, le aclara su hijo. El abrazo sintetiza el cariño que no siempre da la sangre, pero que transmiten los años y las experiencias juntos.

Carlos cargando sobre sus piernas a Segundo, su padre adoptivo en una escena familiar. (Foto: Agencias) Difusión

Carlitos no hubiera sido el adulto en el que finalmente se convirtió sin la imagen de su padre adoptivo, Segundo Tevez. Un humilde maestro de obras al que las malas noches (trabajaba usualmente de madrugada) no le restaron fuerzas para llevar a su hijo a los entrenamientos vespertinos. Detalle no menor: aquel obrero encontraba siempre las palabras adecuadas para encarrilar a Carlos. Sin gritar y sin golpear. El inmenso cariño que generó en el futbolista quizás explique cómo –ya pasando al plano de la realidad—Tevez pagó sin titubear US$400 mil para liberarlo de un violento secuestro al paso en 2014.

--¿FALTÓ PROFUNDIZAR EN EL FÚTBOL?

¿Pudo “Apache, la vida de Carlos Teves” mostrar algo más de fútbol? La respuesta puede ser distinta según el cristal con que se mire la serie de Adrián Caetano. De un lado podemos decir que la serie muestra a Carlos jugando el Baby Fútbol (fulbito de menores), a sus compañeros y a su primer entrenador. También lo muestra dribleando rivales en la maltratada cancha del barrio. No hay más que eso. A veces da la impresión que aprendió a jugar fútbol solo. Se desconoce, por ejemplo, quién le ayudó a patear el balón en sus primeros años o a qué gran futbolista imitó.

Sin embargo, desde el otro lado podemos decir que la vida futbolística de Tevez ya estaba lo suficientemente contada. Múltiples reportajes en Argentina y en el resto del mundo. Entrevistas en periódicos, revistas y canales de televisión han ahondado en la técnica y las habilidades del oriundo de Fuerte Apache. ¿Qué faltaba? Ahondar en su lado humano.

--EL BIEN VS. EL MAL REFLEJADO EN LA AMISTAD

Queda clara la idea de que Danilo, ‘El uruguayo’, es (o se convierte en) casi todo lo opuesto a Carlos Tevez. Aunque su amistad fue férrea, la escala de valores en cada uno los va separando conforme pasan los capítulos.

Ambos nacieron con una familia sanguínea rota. Carlos tuvo la suerte de que sus tíos se hicieron cargo de él desde bebe, Danilo no. A uno lo cubren de las balas y aprende a rechazar la cocaína, y el otro pasa de sentirse arrinconado por la violencia a parecer a gusto con ella.

“Te van a castigar porque te escapaste del convento”, le dice ‘El uruguayo’ a Tevez cuando este se escapa de la concentración de la selección juvenil para ir a visitarlo por su cumpleaños. Ese “convento” es en realidad una fábrica de profesionales en la que Danilo nunca tuvo espacio.

--¿DA PARA UNA SEGUNDA TEMPORADA?

Lo mencionado en el punto tres en torno a una aparente falta de “fútbol” en la serie puede, sin duda, resolverse en una segunda temporada. Aunque uno presume que Netflix decide si darle continuidad a sus producciones teniendo como base las cifras de audiencia, la escena final de la primera temporada deja una sensación de “continuará”.

¿Qué hay para contar? Mucho. El joven Carlos se enamora, se casa y tiene tres hijos. Sus hermanos crecen, los padres envejecen. Surgen los grandes partidos en el estadio de la Bombonera, los títulos, las medallas y el éxito a nivel internacional.

Carlos Tevez contó alguna vez que con el dinero de su primer contrato millonario compró una casa fuera del Fuerte Apache para cada uno de sus familiares. Un detalle que no debería pasar de largo en el guion de una continuación. Y la historia detrás de su compleja relación con la selección argentina de fútbol, ¿por qué no podría ser contada?

--SEPA MÁS

Serie: Apache, la vida de Carlos Tevez

Director: Adrián Caetano

Reparto: Balthazar Murillo, Sofía Gala, Alberto Ajaka, Diego Pérez, Vanesa González, Diego Gallardo.