Apple TV+: fecha de lanzamiento, precio, catálogo, dispositivos compatibles y todo

Apple TV+: fecha de lanzamiento, precio, catálogo de series y películas, app y dispositivos compatibles | Durante el Keynote de marzo de 2019, Tim Cook, CEO de Apple, confirmó el lanzamiento de la plataforma de streaming de la prestigiosa compañía tecnológica, que pretende competir de tú a tú con Netflix y Disney+. ¿Su nombre? Apple TV+. ¿Su objetivo? Revolucionar el mundo de la televisión, el cine y el streaming en general.

Este nuevo sistema de video bajo demanda, que estará disponible desde noviembre próximo en más de 100 países, está diseñado para reproducir contenido multimedia digital desde dispositivos con acceso a la red, tal como hace Netflix, YouTube, Prime Video y Hulu, aunque originalmente solo funcionaría en dispositivos de la compañía o relacionados a la misma.

Apple TV+ pretende asociar series, películas, deportes y noticias con contenido producido por famosos realizadores y actores como Steven Spierberg, Oprah Winfrey, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell y Jason Momoa.

De hecho, el aclamado director de clásicos como "Jaws," las sagas "Indiana Jones" y "Jurassic Park" fue parte del video promocional de Apple TV+ junto a otras caras conocidas del medio como M. Night Shyamalan, Ron Howard o J.J. Abrams. El apoyo de Spielberg a este nuevo proyecto sorprendió a todos debido a que el cineasta siempre rechazó a Netflix.

FECHA DE LANZAMIENTO Y PRECIO DE APPLE TV+

Apple TV+ será lanzado en Estados Unidos y en otros más de 100 países el próximo viernes 1 de noviembre y al menos en Estados Unidos, tendrá la suscripción más barata del mercado del streaming: US$ 4,99 al mes.

Además, para atraer a potenciales clientes, Apple está haciendo lo siguiente:

Está ofreciendo una semana de prueba gratuita de Apple TV+ .

. Los usuarios que compren un equipo de Apple (iPhone, iPad, Apple TV o Mac) accederán a un año de Apple TV+ complemente gratis.

complemente gratis. Los planes Family Sharing de Apple permitirán que hasta seis miembros de una familia compartan una suscripción de Apple TV +.



Roger Rosner, vicepresidente de aplicaciones en Apple Inc., durante el evento de lanzamiento de productos de la compañía en el Steve Jobs Theater de Apple Park en marzo pasado (Foto: AFP) Roger Rosner, vicepresidente de aplicaciones en Apple Inc., habla durante el evento de lanzamiento de productos de la compañía en el Steve Jobs Theater en Apple Park. (Foto: AFP)

APP Y DISPOSITIVOS COMPATIBLES

Desde el primer día podrá accederse a Apple TV+ a través de distintos dispositivos, con y sin conexión, sin publicidad y bajo demanda desde la app Apple TV, que viene preinstalada en equipos iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch y próximamente en Mac con macOS Catalina.



La aplicación de Apple TV también está disponible en smart TVs seleccionados de Samsung y será habilitada en un futuro en las plataformas de Fire TV, LG, Roku, Sony y VIZIO.



Los usuarios también podrán registrarse y ver los originales de Apple TV+ desde la tv.apple.com.

En el futuro también podría habilitarse la aplicación para equipos móviles que no son de Apple.

Las producciones originales de Apple TV+ podrán disfrutarse con subtítulos o dobladas en casi 40 idiomas, incluida la subtitulación para sordos y para personas con problemas de audicón. Las series y películas de Apple TV+ también estarán disponibles con descripciones de audio en ocho idiomas.

SERIES Y PELÍCULAS ORIGINALES DE APPLE TV+

AMAZING STORIES

Steven Spielberg creará una antología basada en una serie de terror y ciencia ficción de 1985. La historia aborda la exploración de las maravillas del mundo desde el punto de vista de cineastas y escritores contemporáneos aportando toques de fantasía. La serie de los 80 fue dirigida por Spielberg para NBC y contó con dos temporadas.

THE MORNING SHOW

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carell son los protagonistas de esta serie que se basa en el libro homónimo del corresponsal de la CNN Brian Stelter. "The Morning Show" tendrá dos temporadas de 20 episodios, donde será narrada la vida de unos presentadores de televisión matutinos. En este proyecto dirigido por Mimi Leder y producido por Kerry Ehrin, mientras las dos actrices interpretan a dos mujeres ambiciosas del mundo de la televisión, Carell da vida a un presentador que pelea por ser relevante en un panorama que cambia constantemente.

Reese Witherspoon y Jennifer Aniston tienen una serie propia en Apple TV+, "The Morning Show" (Foto: AFP) Reese Witherspoon y Jennifer Aniston tienen una serie propia en Apple TV+, The Morning Show (Foto: AFP)

LITTLE VOICE



El director J.J. Abrams será el encargado de desarrollar una serie de 10 episodios junto a la cantante Sara Bareilles. Se trata de una mezcla de drama y comedia y se centrará en varios jóvenes de Nueva York que luchan por hacerse un hueco en el mundo de la música en los años 20.

MY GLORY WAS I HAD SUCH FRIENDS



J.J. Abrams y Jennifer Garner volverán a trabajar juntos, esta vez, en un drama que se basa en el libro de Amy Silverstein. Todo se desarrolla a partir de una experiencia real de la escritora y en un grupo de mujeres que la apoyaron cuando iba a ser sometida a un trasplante de corazón.

SERVANT



"Servant", un nuevo thriller del realizador M. Night Shyamalan, sigue a una pareja en Filadelfia que luego de una increíble tragedia ve su hogar invadido por una misteriosa fuerza.

SEE

Jason Momoa protagonizada esta serie creada por Steven Knight y dirigida por Francis Lawrence. Alfre Woodard también es parte de esta historia que se centra en la Tierra, seis siglos después de haberse desatado un virus mortal que acabó con la mayoría de la población y que dejó a los supervivientes ciegos. Cuando pierden el sentido de la vista, los humanos deben adaptarse y encontrar nuevas formas de sobrevivir.

DICKINSON

"Dickinson" es una oscura comedia protagonizada por Hailee Steinfeld, sobre la mayoría de edad, las limitaciones de la sociedad, el género y la familia a través del lente de la joven poeta rebelde Emily Dickinson.

FOR ALL MANKIND

"For All Mankind" es una serie de ciencia ficción del mismo creador de “Outlander”, Ronald D. Moore, donde se imagina lo que habría pasado si la carrera espacial nunca hubiera terminado y el programa espacial siguiera siendo la pieza central cultural de las esperanzas y sueños de los Estados Unidos.

HELPSTERS

"Helpsters", una nueva serie infantil de los creadores de "Sesame Street" ("Plaza Sésamo"), es protagonizada por Cody y un equipo de simpáticos monstruos a los que les encanta ayudar a resolver problemas. Todo comienza con un plan.

SNOOPY IN SPACE

"Snoopy in Space", un nuevo original de Peanuts Worldwide y DHX Media, lleva a los espectadores a un viaje con Snoopy mientras sigue sus sueños para convertirse en astronauta. Juntos, Snoopy, Charlie Brown y los personajes de "Peanuts" toman el mando de la Estación Espacial Internacional y exploran la Luna y más allá.

GHOSTWRITER

"Ghostwriter", una reinvención de la querida serie original, sigue a cuatro niños que son reunidos por un misterioso fantasma en una librería del vecindario y que deben unirse para liberar personajes ficticios de obras de literatura.

THE ELEPHANT QUEEN

"The Elephant Queen", una aclamada película documental y carta de amor cinematográfica a una especie al borde de la extinción, sigue a una majestuosa elefante matriarca y su rebaño en un viaje épico de vida, pérdida y regreso a casa.

PROGRAMAS DE OPRAH WINFREY

Oprah Winfrey ha firmado un contrato de varios años con Apple para crear diferentes proyectos: libros, podcasts, aplicaciones. Hasta el momento se sabe de dos documentales: “Toxic Labor”, que se centrará en las desigualdades de género; y otro aún sin título que hablará de los problemas de adicción y la salud mental. "Oprah Winfrey se une a los autores más convincentes del mundo en una conversación mientras construye una comunidad vibrante y global de clubes de lectura y otros proyectos para conectarse con personas de todo el mundo y compartir formas significativas de crear un cambio positivo", dijo Apple sobre uno de sus programas a estrenarse en la plataforma.

SERIE PROTAGONIZADA POR BRIE LARSON



Brie Larson interpretará a la agente secreta de la CIA Amaryllis Fox en una historia basada en hechos reales. La serie mostrará el camino profesional y sus relaciones personales. Además, Larson será productora ejecutiva del proyecto que tiene como guionista a Megan Martin (“Animal Kingdom”).

DEFENDING JACOB



Chris Evans será el protagonista de esta serie de ocho episodios que se centrará en Andy Barber, un padre que descubre que su hijo de 14 años es sospechoso de haber asesinado a su compañero de clase.

TRUTH BE TOLD

"Truth Be Told" es una nueva serie protagonizada por Octavia Spencer ("Ma", "The Help") y Aaron Paul ("Breaking Bad") que explora la nueva obsesión por los podcast sobre crímenes, además de hablar las preocupaciones sobre la privacidad, problemas raciales y los medios de comunicación.

LITTLE AMERICA

"Little America", inspirada en historias reales de Epic Magazine y producida por Kumail Nanjiani, trae a la vida retratos conmovedoros de inmigrantes en los Estados Unidos.

HALA

"Hala" es una película dirigida por Minhal Baig, que explora la vida escolar de una estudiante musulmana mientras intenta balancear sus preocupaciones de la adolescencia y su crianza tradicional.

THE BANKER

"The Banker" es una película protagonizada por Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, Nia Long y Nocholas Hoult. Sigue a dos empresarios afroamericanos que intentan hacer negocios en 1950.

También se sabe que están en desarrollo:

"Swagger", producida por Ron Howard

"Bastards", con Richard Gere (Cancelada)

"Time Bandits", de Taika Waititi

Una serie de Damien Chazelle

Una serie de Simon Kinberg

"Foundation", una serie basada en los libros de Isaac Asimov

Una comedia de Rob McElhenney

Un drama basado en la vida de la reportera Hilde Lysiak

"Shantaram"

"Pachinko"

"Losing Earth"

"Central Park"

"Are You Sleeping", con Octavia Spencer

"Calls", la primera serie internacional de Apple

Al igual que las otras plataformas, cada mes se agregarán al catálogo nuevas producciones originales de Apple TV+.

"Con Apple TV+ presentamos historias completamente originales de las mejores mentes, las más brillantes y más creativas. Sabemos que los televidentes encontrarán su nuevo programa o película favorita en nuestro servicio", dijo Zack Van Amburg, uno de los jefes de Worldwide Video de Apple, a principios de septiembre.



"Cada original de Apple TV+ ofrece una historia única, una perspectiva fresca y un mensaje poderoso, todo para entretener, conectar e inspirar conversaciones culturales", agregó.

Por su parte, Jamie Erlicht, el otro jefe de Worldwide Video de Apple, señaló que "Apple TV+ es un servicio de video global sin precedentes con una lista totalmente original".



"Esperamos ofrecer al público en todas partes la oportunidad de disfrutar de estas historias convincentes dentro de una experiencia rica y personalizada en todas las pantallas que adoran", apuntó.

APPLE TV CHANNELS

Apple TV+ no solo tendrá su servicio de streaming con contenidos originales, sino también reunió otras plataformas ya existentes en Apple TV Channels, otro servicio de la compañía que funcionará, al menos en Estados Unidos, como un mix de canales de pago de la talla de:



HBO

Starz

Showtime

MTV Hits

CBS All Access

Amazon

Hulu

Epix

Todos estos servicios estarán disponibles en Apple TV Channels. Para acceder a ellos solo se necesitará pagar la suscripción correspondiente a cada plataforma. Pero, además de series, películas, programas y contenido original, las nuevas apps también incluirán deportes y noticias en directo.



La empresa de Cupertino (California) plantea así un servicio de deportes y noticias a la carta donde el usuario podrá elegir qué tipo de contenido ver, lo que la convertirá en una de la plataformas más completas del mercado.



Según explicó el vicepresidente de servicios de Apple, Peter Stern (exdirectivo de Time Warner Cable), Apple TV Channels permitirá a los usuarios pagar únicamente por aquellos canales que quieran ver, sin tener que contratar paquetes, y permitirá descargar los contenidos para que puedan ser visualizados sin conexión a internet.



Eso sí, como los contratos de los servicios de streaming suelen cambiar según el país, es muy probable que suceda lo mismo con este servicio. Además, muchos de los canales que incluye la nueva plataforma solo están disponibles en Estados Unidos, así que podría haber una lista diferente de servicios y canales de pago por territorio.