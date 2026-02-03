Apple TV Press Day EN VIVO: El Comercio, presente en el gran lanzamiento de novedades desde Santa Mónica

¿Qué talentos estarán en el Apple TV Press Day? Eso se revelará en las próximas horas. Sí podemos decir que será una colección amplia de actores, actrices y creativos.
En The Barker Hangar se han desarrollado eventos de gran magnitud, como los recientes Critics Choice Awards.
Se sabe que unos 200 periodistas de todo el mundo se han hecho presentes en la ciudad para cubrir las incidencias.
¿Cuántos talentos de Hollywood pueden reunirse en el mismo lugar, en un coto período de tiempo? Este martes eso se verá en The Barker Hangar, Los Ángeles (Estados Unidos), donde Apple TV, plataforma de streaming, realizará un evento de lanzamiento de sus series y películas para este 2026. El Comercio se encuentra ahora mismo en el lugar para traerte todas las novedades.
