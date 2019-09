Apple TV+: todas las series originales del nuevo servicio de streaming

Apple anunció el lanzamiento de su servicio por streaming Apple TV+ para el 1 de noviembre de este año. La aplicación, que costará inicialmente US$4.99 mensuales, será lanzada simultáneamente en 100 países.

Apple también ofrecerá un año de este servicio gratis para las personas que compren uno de sus productos como un iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, o Mac a partir del 10 de setiembre.

Al momento de su lanzamiento Apple TV+ contará con las siguientes series, documentales y películas originales:

"See" - una serie de ciencia ficción protagonizada por Jason Momoa y Alfre Woodard. Unos 600 años en el futuro, un virus ha causado estragos en la humanidad, dejando a los sobrevivientes completamente ciegos y obligándolos a adaptarse o morir.

"The Morning Show" - una serie dramática protagonizada y producida por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon que explora el mundo de las noticias matutinas enfocado en las presentadoras. También actúa Steve Carell.

"Dickinson" - una serie de humor negro que explora la sociedad estadounidense a mediados del siglo XIX a través de la perspectiva de la poeta Emily Dickinson.

"For All Mankind" - una serie de Ronald D. Moore ("Outlander", "Battlestar Galactica") que explora un universo alternativo donde la carrera espacial nunca terminó y el sueño de llegar a las estrellas siguió siendo el motor del avance de los Estados Unidos por décadas.

"Helpsters"- una serie para niños de los creadores de "Plaza Sésamo", protagonizado por un niño y un grupo de monstruos que lo ayuda a resolver sus problemas.

"Snoopy in Space" ("Snoopy en el espacio") - serie basada en los personajes de Charles M. Schulz en la que los televidentes acompañan a Snoopy en su viaje por cumplir su sueño de ser un astronauta.

"Ghostwriter" ("Fantasma escritor") - remake de la clásica serie de mediados de los 90. Sigue a cuatro niños que son ayudados por un espectro con una afición a la literatura.

"The Elephant Queen" ("La reina elefante") - documental que sigue a una matriarca de una manada de elefantes en un épico viaje por la vida, las pérdidas y el regreso a casa.

"Oprah Winfrey" - la conocida presentadora entrevista a escritores y presenta proyectos para realizar cambios positivos al mundo.

Además de las series que estarán disponibles en el estreno, Apple TV+ serán lanzadas posteriormente:

"Servant" - un nuevo thriller del realizador M. Night Shyamalan ("El sexto sentido") sigue a una pareja en Filadelfia que luego de una increíble tragedia ven su hogar invadido por una misteriosa fuerza.

"Truth Be Told" - una nueva serie protagonizada por Octavia Spencer ("Ma", "The Help") y Aaron Paul ("Breaking Bad") que explora la nueva obsesión por los podcast sobre crímenes, además de hablar las preocupaciones sobre la privacidad, problemas raciales y los medios de comunicación.

"Little America" - inspirados en historias reales de la Epic Magazine, trae a la vida historias conmovedoras de inmigrantes en los Estados Unidos.

"The Banker" - película protagonizada por Anthony Mackie, Samuel L. Jackson, Nia Long y Nocholas Hoult. Sigue a dos empresarios afroamericanos que intentan hacer negocios en 1950.

"Hala" - película dirigida por Minhal Baig, explora la vida escolar de una estudiante musulmana mientras intenta balancear sus preocupaciones de la adolescencia y su crianza tradicional.