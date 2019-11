Apple TV+, la incursión del fabricante de iPhone en el saturado mercado de streaming de televisión, debuta el viernes como el primer servicio de video por suscripción con contenido “enteramente original”, según el presidente ejecutivo de Apple Inc Tim Cook.

Toda la programación es original debido a que, a diferencia de Netflix Inc y Disney+ de Walt Disney Co, Apple no tiene los derechos para un catálogo de respaldo de programas de televisión y películas.

Eso hace que la oferta de Apple sea relativamente escasa frente a la de otros servicios. También es más barata que sus competidores con un costo mensual de 4,99 dólares. Y cualquiera que compre un iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch o Mac después del 10 de septiembre obtendría una suscripción gratis de un año.

Cook, en una entrevista con Reuters, dijo que agradece la amplia competencia en la transmisión de video debido a que cree que eso alentará a más personas a dejar la televisión por cable y buscar opciones digitales de entretenimiento.

"Eso realmente beneficia no solo a Apple sino también a cualquiera en el campo del streaming", aseveró Cook.

Lanzado en más de 100 países y territorios, Apple TV+ debutará con cuatro series de televisión para adultos, un episodio de "Oprah's Book Club", un documental de naturaleza y tres series infantiles. Cada mes se agregará programación adicional.

"The Morning Show" es uno de los programas más promocionados por Apple, una serie dramática protagonizada por Jennifer Aniston en su primer papel para la televisión desde "Friends", junto a Reese Witherspoon y Steve Carell.

La serie, ambientada detrás de escena de un programa matinal de noticias, explora la dinámica de poder entre hombres y mujeres en el lugar de trabajo, la ética en el negocio informativo y el envejecimiento.

Los primeros tres episodios de una planeada temporada de 10 episodios se estrenan el viernes. A partir de allí se lanzará un nuevo episodio cada viernes.

Otra de las ofertas será la serie dramática de ciencia ficción de 10 episodios “For All Mankind”, que imagina un mundo en el que la Unión Soviética gana la carrera espacial.