Aracely Arámbula habló por primera vez de la desaparición de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, su ex pareja sentimental y el padre sus dos hijos: Daniel y Miguel Gallego.

Durante un encuentro con la prensa, citado por la revista "¡Hola!" en su edición digital, la cantante fue consultada por lo que fue uno de los temas más comentados durante la emisión de "Luis Miguel, la serie" en Telemundo y Netflix.

Ante la pregunta de si ella estaba al tanto del real desenlace de la mujer, desaparecida en 1987 en España, Aracely Arámbula fue rotunda al decir que respetaba la privacidad de Luis Miguel y de sus hijos, a quien esta historia también atañe.

"Amo y respeto esa historia, amo y respeto a la madre, la abuela de mis hijos", declaró la actriz. "La verdad es que no voy a hablar nada de eso porque es algo muy privado, muy personal, es algo que duele, por supuesto, y es algo muy especial para mi familia, para mis hijos y mis hijos están ligados a eso", señaló la estrella de telenovelas.

UN RETRATO NECESARIO

Aracely Arámbula también saludó la decisión de Luis Miguel de abrir su corazón con sus seguidores y mostrar parte de su vida en la serie que terminó temporada en julio.

"Conozco muy bien esa historia, personalmente, de una manera familiar y cercana… hay algunos memes que me dan risa, otros que no porque la gente se burla y no me da gracia", dijo

Al comentar sobre la segunda temporada de la serie, Aracely Arámbula expresó que no sabe si se realizará; sin embargo, no cree que en dicho caso se mencione su romance.

"Una historia tan bonita y divina como mi historia, sobre todo la de mis hijos, porque es una bendición en mi vida y en la de él. Es algo muy especial, pero yo creo que en este momento y en esta temporada que viene no creo que la vayan a tocar", sentenció.