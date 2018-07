¿Por qué Armando Manzanero salió en la serie de Luis Miguel y no en la de José José?

En el último capítulo de "Luis Miguel, la serie" apareció un personaje que trabajó de cerca con 'El Sol': Armando Manzanero. Se mostró cómo empezaron a grabar discos juntos, los cuales fueron los más exitosos en la carrera de Luismi.

Pierre David, comediante y actor, personifica al músico y en entrevista con El Universal explicó que además de considerarlo un honor, la gente habría visto este papel antes en la serie "José José, El Príncipe de la Canción" pero que por cuestiones ajenas a él su participación no salió en pantalla.

"Me he sentido muy contento. Yo estaba originalmente para la serie de José José pero desgraciadamente no se pagaron los derechos o no sé qué problema hubo y no pude salir en la serie", dijo el intérprete.

Tras el problema que hubo en la producción de la serie de José José, el actor pudo representar al cantante Armando Manzanero en "Luis Miguel, la serie" y mencionó que está muy contento por ello.

"Ahora, en la de Luis Miguel, pensé que era una broma, todo salió a raíz de mi participación en Parodiando, estuve en la uno, dos y tres y de ahí un amigo me contactó para decirme que estaban haciendo casting y mandé video, querían algo más real y apegado al personaje. Les gustó el perfil y es un honor interpretar al maestro", indicó.

Sobre la reacción de Manzanero después de verlo, dijo saber por terceros que, siempre y cuando sea una caracterización con respeto, él seguramente estará complacido. Pierre dijo que le gustaría que su personaje siga en la serie, pero no puede revelar si así será.

(Fuente: El Universal de México)