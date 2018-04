"Arrow" probablemente tendrá un 'crossover' con "Black Lightning"

De forma similar a lo que sucede en el exitoso universo cinematográfico de Marvel, The CW ha dado unidad a sus exitosas series de superhéroes como "Arrow", "The Flash" y "Supergirl"; no obstante, "Black Lightning" parecía estar excluido de esta gran estructura narrativa que ha sido bautizada como 'Arrowverse'. Al menos hasta hace póco.

Según reportó el portal Comicbook.com, fue el mismo actor que encarna a Green Arrow, Stephen Amell, quien se encargó de señalar que un 'crossover' entre su serie y "Black Lightning" no sería para nada descabellado.

«Todo el mundo cree que, eventualmente, no vamos a hacer un 'crossover' con "Black Lightning", pero probablemente lo hagamos porque esa es la forma en la que el mundo funciona», señaló Amell. El actor había sido consultado por un fan sobre una eventual colaboración entre ambos proyectos durante Awesome Con de Washington DC.

La desconfianza entre un trabajo conjunto provienen del hecho de que, a diferencia "Arrow" o "The Flash", Black Lightning nunca fue pensada como una obra que encajaría dentro del 'Arrowverse'. De hecho, se trata de un trabajo inicialmente desarrollado por Fox, que más tarde sería adoptado por The CW.

Lo llamativo es que "Supergirl" siguió un camino similar, ya que fue originalmente un proyecto de CBS que también terminó en manos de The CW. Ello no impidió que el personaje apareciera en "The Flash" e incluso tenga una aparición programada en el gran 'crossover' del 'Arrowverse' que se viene preparando.

Stephen Amell explicó que recientemente tuvo la oportunidad de conocer a Cress Williams, el protagonista de "Black Lightning. Pese a ello, el actor de "Arrow" cree que un 'crossover' sigue siendo una labor complicada, pero reiteró que es algo que le gustaría realizar.

"Sí, me encantaría. Pienso que cualquier cosa que puedas hacer para expandir el universo y ampliar lo que hemos construido en nusetro programa sería estupendo", aseguró Amell. "Así que estoy feliz de que al show le vaya bien. Espero que sea una emisión exitosa y me encantaría ser una pequeña parte de ello de alguna forma", añadió el protagonista de "Arrow".