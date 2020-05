Hace un año ya que Marvel cerró con broche de oro la fase 4 del CMU (Universo Cinematográfico Marvel) con el estreno de “Avengers Endgame”, cinta que además de coronarse como la película más taquillera de todos los tiempos nos mostraba el fin de una historia protagonizada por todos sus superhéroes estrellas, dignamente orquestada desde hace más de una década. En paralelo, su competencia de toda la vida DC Cómics pisaba el polvo del fracaso, una y otra vez.

El estreno de “Justice League” en 2017, cinta con la que DC trató de emular el éxito de Marvel fue una decepción para la crítica y los fans. Cuatro años antes, “Man of Steel”, la cinta que traía de vuelta a “Superman” recibía opiniones negativas y positivas compartidas. Lo mismo sucedería con el sonado encuentro entre ‘El hombre de acero’ y el ‘Caballero de la noche’ en la esperada película “Batman vs Superman”.

De este combo de superhéroes, entre los que también destacan “Flash” y “Aquaman”, solo “Wonder Woman” logró salir airosa con su cinta propia. Tanto la crítica como la taquilla la amaron y sino fuera por el retraso al que el cine mundial se ha visto sometido debido a la pandemia por el coronavirus, la segunda parte de la cinta sobre la ‘Mujer Maravilla’ estaría a la vuelta de la esquina.

EL ARROWVERSO

A diferencia de su tibia experiencia en el cine, DC ha logrado encontrar su lugar en la televisión y expandir con bastante éxito su universo a través de lo que se conoce como el “Arrowverso”.

Todo empezó en 2012 con el estreno de la serie “Arrow”, la cual protagoniza Green Arrow (Flecha Verde) una especie de Robin Hood encarnado por el actor Stephen Amell. El éxito de este programa nos presentaría en su segundo año al aire al personaje de Barry Allen (The Flash), el mismo que en 2014 tendría su propia serie.

Un año después, la cadena CBS estrenaría “Supergirl”, que tras ser cancelada al final de su primera temporada, the CW la rescató y la unió a lo que comenzaron a llamar el arrowverso.

En 2018, este universo se expandería con el estreno de “Legends of Tomorrow”, una serie derivada de “Arrow” y “The Flash” en la que tenemos a personajes como Canario Blanco (Caity Lotz), ATOM (Brandon Routh) y Heatwave (Dominic Purcell), entre otros.

No conforme con eso, en diciembre de 2019, DC estrenó “Crisis on Infinite Earths”, una serie de cinco episodios que reúne a Supergirl, Batwoman, The Flash, Arrow y Legends of Tomorrow junto a otros superhéroes de varios universos.

Este especial terminó de emitirse en enero de este año y nos regaló comentados crossovers como el de The Flash de “Justice League” junto al de la serie de TV, la presencia de Tom Welling, el actor que en encarnó por diez años a Clark Kent en “The Smallville”, el regreso de Brandon Routhel como ‘Superman’, el papel que interpretó en 2006 en la fallida “Superman Returns”, entre otros.

Esta ola de crossovers y universos alternos que ha potenciado DC en la televisión, ha hecho lo propio con sus protagonistas y así lo ha hecho saber la revista Variety y otros medios estadounidenses, al revelar los salarios de varios de los actores que dan vida a nuestros superhéroes favoritos.

En la lista que abre esta nota, el recuento completo de los salarios de los actores del Arrowverso, el universo televisivo de DC.

