"Attack on Titan" 119: los personajes principales que han muerto en el último número del manga

"Attack on Titan" se ha convertido en una de las franquicias más famosas del mundo, en especial este último año luego del estreno de su tercera temporada en la pantalla chica. El anime de "Shingeki no Kyojin" finalmente reveló que la lucha nunca fue contra los titanes, sino con otra parte de la humanidad que mantenía rencores del pasado.

Ahora, mientras gran parte de sus fans esperan el estreno de la cuarta y última temporada del anime, los más veteranos que siguen el manga original se han dado con una amarga sorpresa en el número 119, ya que algunos de los personajes principales más recordados fallecieron en el mismo.

¿Qué sucedió y por qué Hajime Isayama presentó este evento en el cómic? El mismo autor reveló hace poco que el final de su historia no será algo placentero para sus seguidores, pero sí dejará una "marca en el corazón" en todos aquellos que continúen hasta el último número de su obra magna.

¡Atención! Más adelante habrán spoilers del último manga publicado de "Attack on Titan", el capítulo 119 donde se dieron a conocer la muerte de diferentes protagonistas de la franquicia.

Eren Jaeger cambió muchísimo luego de leer el diario de sus padres (Foto: Kōdansha)

El manga de "Attack on Titan" está dejando todo listo para su gran final, en especial ahora que la guerra entre los Yaegerdistas, los Marleyanos y los Eldianos ha alcanzado un nuevo punto al explotar una colosal batalla entre sus fuerzas.

Tal fue la confrontación que Zeke y Eren se encontraron prácticamente acorralados y con solo una solución viable: utilizar el grito del primero para convertir a un grupo de personas indispuestas en titanes.

En el capítulo 119 esto se hace realidad, viendo como Zeke utiliza su grito para activar el fluido espinal que muchos ciudadanos habían bebido. Dentro del caos resultante por esta acción, se contaron las muertes del Comandante Pixis, Colt Grice, Porco Galliard e incluso del mismo Eren.

Durante este número, Colt Grice trata de convencer a Zeke de no utilizar su grito para activar a los titanes. Él le dice que Falco había bebido un poco del vino fluido, pero Zeke decide seguir adelante con su última ofensiva de todos modos.

Él sabía que no tenían otra opción si querían salir con Eren de esa batalla. Al final, esta conversión en masa incluye a Pixis y Falco, quien finalmente devora a un paralizado Porco heredando así el poder del 'Titán Mandíbula'. Pero estas no son las únicas muertes en el episodio.

Luego de que Eren y Zeke dejaran sus cuerpos de titanes, Gabi llega y apunta un arma a Eren que se encontraba corriendo. Para el cierre del número, se observa como ella logra acertar un tiro limpio en la cabeza de Eren, cortándola de sus hombros por completo.

Attack on Titan 119 reveló la "muerte" de Eren Jaeger (Foto: Kōdansha)

Hasta este punto, "Attack on Titan" ha revelado que los usuarios de los titanes pueden sobrevivir a heridas mortales de este calibre, pero al final no se ha confirmado nada sobre la supervivencia o no de Eren Jaeger.

¿Qué pasará en los próximos capítulos de "Attack on Titan"? Por ahora, lo único que se sabe es que Isayama está entrando en el tramo final de su obra, así que es muy probable que hayan más muertes de personajes importantes en los siguientes números de la serie.