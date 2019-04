"Attack on Titan" 3x14: tráiler, qué pasará y cómo ver online el episodio 14 de la temporada 3

Están rodeados, por lo que la Legión de Reconocimiento no tiene más opción que pelear en 'Lanzas relámpago' (3x14), décimo cuarto episodio de la tercera temporada de "Attack on Titan" ("Shingeki no Kyojin" en su idioma original o "Ataque a los titanes" en español).

De acuerdo a la descripción del próximo episodio de "Attack on Titan", “un gran número de titanes aparecen frente a su ojos y, decididos a combatir, antiguos amigos se convierten en el enemigo”.

Por lo visto en el tráiler de este capítulo de la tercera temporada de "Attack on Titan", mientras los titanes enviados por el Titán Bestia se lanzan contra los soldados de la legión, Eren inicia su pelea definitiva contra Reiner, el Titán Acorazado, y al menos al comienzo, la última esperanza de la humanidad mantiene la ventaja.



Los titanes van al ataque (Foto: Attack on Titan / Crunchyroll) Crunchyroll

El capitán Levi lidera a sus soldados ante el avance de los titanes (Foto: Attack on Titan / Crunchyroll) Crunchyroll

En tanto, Eren y Reiner inician su batalla final (Foto: Attack on TItan / Crunchyroll) Crunchyroll

Al comenzar la segunda parte de la tercera temporada de "Attack on Titan", la legión llegó al Distrito Shiganshina con la intención de recuperar la Muralla María y rápidamente cerró la grieta externa del muro, pero cuando se dirigían a la segunda grieta, la interior, Armin se dio cuenta que algo estaba mal, que estaban cayendo en una trampa, y es entonces que Reiner salió de su escondite, al tiempo que el Titán Bestia aparecía con su ejército de titanes excéntricos.

¿CUÁNDO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER "ATTACK ON TITAN"?

'Lanzas relámpago', décimo cuarto episodio de la tercera temporada de "Attack on Titan", será emitido el próximo domingo 5 de abril en varios países del mundo, con una emisión original por NHK General TV en Japón.



En América Latina, el nuevo episodio de "Attack on Titan" estará disponible online con subtítulos en español por Crunchyroll, mientras que en España, por Mtmad. Asimismo, en Estados Unidos será visto a través de Funimation y Crunchyroll con subtítulos en inglés.