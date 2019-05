Attack on Titan 3x15 ONLINE: cómo, dónde y a qué hora ver el capítulo 52 de Ataque de los Titanes

"Attack on Titan" se prepara para su llegada este domingo con un nuevo episodio. El capítulo 15 de la temporada 3 se estrenará en medio de la batalla comenzada por los titanes, aquellos que emboscaron a la 'Legión de Reconocimiento' al descubrir su plan para recuperar el 'Distrito Shiganshina'.

Pero la humanidad no se rendirá sin una última batalla. Así calificó el Comandante Erwin ese enfrentamiento contra los titanes, y no demoró en comandar a sus tropas para que entreguen sus vidas, una vez más, al objetivo máximo de la supervivencia humana. Por su parte, él ya tenía algunos planes preparados si algo así pasaba, así que solo es cuestión de tiempo para saber si funcionará o no lo que harán para detener el avance de los titanes.

En el manga de "Attack on Titan", este arco ya tomó lugar y los más veteranos fans de la serie esperan con ansias ciertos acontecimientos importantes que sucederán en los próximos episodios. De momento, solo queda esperar a ver qué tanto ha desarrollado Wit Studio este arco de la historia a modo de animación.

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO 14 DE LA TEMPORADA 3 DE "ATTACK ON TITAN"?

Luego de descubrir que los titanes estaban tendiéndoles una emboscada, la batalla por el Muro María da inicio cuando ellos dan el primer movimiento. El Titán Bestia manda a la primera oleada de titanes pequeños para distraer a los soldados y asesinarlos, mientras que Reiner, ya convertido en el Titán Acorazado, sube a la muralla para ir donde los caballos.

A todo esto, el Comandante Erwin había hecho un plan en caso esto pasara, por lo que Eren se transformó en titán para distraer a Reiner y así evitar que vaya por los caballos. La pelea entre ambos titanes comienza, no sin antes revelar que sobrevivió al ataque de Levi al tener la capacidad de traspasar su conciencia a otras partes de su cuerpo.

En plena pelea, Eren deja quieto a Reiner y la Tropa de Reconocimiento encuentra allí una oportunidad de probar su nueva arma para penetrar la piel del Titán Acorazado. Nuevamente el plan funciona y logran quitarle los ojos, para después ingresar las lanzas con explosivos en su nuca y hacerlas explotar con Reiner, matándolo, aunque nada es seguro.

¿QUÉ PASARÁ EN EL CAPÍTULO 15 DE LA TEMPORADA 3 DE "ATTACK ON TITAN"?

El capítulo 15 de la temporada 3 de "Attack on Titan" revelará si las nuevas armas de la Legión de Reconocimiento funcionaron para eliminar a Reiner. Por lo que se puede ver en el avance y algunas fotos promocionales, no hay rastro del Titan Acorazado por ningún lado.

No obstante, Berholdt aparece para ayudar en la misión de los titanes, y es Armin quien se encarga de perseguirlo a la vez que Mikasa se une para enfrentar juntos al traidor de la humanidad que ahora puede transformarse en el Titan Colosal.

Además de esto, parece que habrá un recuento de lo que hicieron él y Reiner antes de que llegara el grupo de Eren y Mikasa, por lo que se podrá descubrir qué exactamente planean los titanes hacer con Eren y cómo podría él ser la clave de su victoria.

EPISODIOS DE ATTACK ON TITAN" TEMPORADA 3 PARTE 2

Episodio 13 - The Town Where Everything Began – La ciudad donde todo empezó

Episodio 14 - The Thunder Spears – Las lanzas del trueno

Episodio 15 – Descent – Descendencia

Episodio 16 - Perfect Game – Juego perfecto

PERSONAJES DE "ATTACK ON TITAN"

Eren Yeager - Yuki Tsuji

Mikasa Ackerman - Yui Ishikawa

Armin Arlert - Marina Inoue

Connie Springer - Jun Shimono

Sasha Blouse - Yu Kobayashi

Historia Reiss - Mikami Shiori

Jean Kirstein - Taniyama Kisho

Reiner Braun - Yasumasa Hosoya

Bertholdt Hoover - Tomohisa Hashizume

Hange Zoë - Parque Amami

Elvin Smith - Daisuke Ono

Levi - Hiroshi Kamiya

Sieg - Takehito Koyasu

¿CÓMO Y DÓNDE VER "ATTACK ON TITAN" 3X15?

El episodio 14 de la temporada 3 de "Attack on Titan" se estrenó el domingo 5 de mayo de 2019 de manera simultánea en varios países del mundo, a través de diversas plataformas de streaming. En algunos casos casi a la misma hora que en la cadena nipona NHK.

Fecha de estreno de "Attack on Titan" 3x15 en Japón: 12 de mayo por NHK General TV

Fecha de estreno de "Attack on Titan" 3x14 en Estados Unidos: 12 de mayo online por Funimation y Crunchyroll con subtítulos en inglés

Fecha de estreno de "Attack on Titan" 3x14 en América Latina: 12 de mayo online por Crunchyroll con subtítulos en español

Fecha de estreno de "Attack on Titan" 3x14 en España: 12 de mayo por Mtmad

"ATTACK ON TITAN" A LAS PANTALLAS DE CINE

Warner Bros. y Kodansha llegaron a un acuerdo para que el popular manga y anime creado por Hajime Isayama sea llevado al cine en Hollywood. La nueva cinta será dirigida por Andy Muschietti, el director de "It".

En tanto, la revista Variety reveló que los productores del filme serán David Heyman, Masi Oka y Barbara Muschietti, pero no ha dado más detalles al respecto.

Cabe señalar que esta será la segunda adaptación cinematográfica de "Attack on Titan" ("Shingeki no Kyojin"), tras la versión japonesa dirigida por Shinji Higuchi, que fue estrenada en 2015.

"Attack on Titan" ("Shingeki no Kyojin") se ha convertido en una de las series manga más vendidas en Japón, con más de 76 millones de copias desde que fue lanzado, hace ocho años. Sin duda, llevarlo a las pantallas grandes será un acierto de parte de los realizadores.