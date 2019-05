Attack on Titan 3x16 ONLINE: cómo, dónde y a qué hora ver el capítulo 53 de Shingeki no Kyojin

"Attack on Titan" se ha convertido en uno de los animes más populares de los últimos años. Después de mucho tiempo de espera, la misma regresó con la segunda parte de su temporada 3, una que prometía ser la más tensa de toda la serie, en especial por el enfrentamiento directo que tendrían los titanes y los humanos.

A diferencia de otros "shōnen" como "My Hero Academia" o "One Punch Man", "Attack on Titan" principalmente cuenta la historia del trabajo en equipo de la Legión de Reconocimiento, un equipo conformado por valientes jóvenes y adultos que están dispuestos a dar la vida por enfrentar a los titanes, enormes bestias antropomorfas con una fuerza descomunal.

En este mundo los humanos están en peligro de extinción, y será tarea de Eren, Mikasa, Armin y todos los demás integrantes de la tropa conseguir una manera de frenar el avance de los titanes, recuperar sus ciudades perdidas y eliminar a todos los que encuentren antes de que sea demasiado tarde.

Sin embargo, los más adeptos a la historia del manga sabrán que esta no será tarea fácil, ya que existen aún verdades que la humanidad deberá conocer antes de definir qué especie será la que permanezca en la tierra. ¿Quién ganará esta batalla por la supervivencia?

¿QUÉ PASÓ EN "ATTACK ON TITAN" 3X15?

En el capítulo anterior de "Attack on Titan", se hizo una pequeña recapitulación de algunas cosas que pasaron Reiner y Bertholdt cuando Eren se transformó en titán y utilizó su fuerza para cerrar el muro con una piedra gigante.

Lastimosamente, Marco los encuentra y ellos toman la decisión de asesinarlo indirectamente junto con Annie para que no revele nada de lo que escuchó sobre ellos y los titanes. Luego de esto, se revela la reunión que tuvieron Reiner y Bertholdt con el Titán Bestia, a la vez que conversaban algo de "traspasar el poder a otro guerrero".



Ellos son interrumpidos por el titán que utilizan de carga que les avisa que los humanos se estaban acercando. Al final, todos se separan y deciden tomar las mejores decisiones para el bien de la misión. De vuelta al presente, se sigue el camino de Bertholdt hacia Reiner, quien aún seguía con vida a pesar de los ataques de la Legión de Reconocimiento.

Armin intenta negociar con él, pero Bertholdt solo atina a decirles que lo que buscan es la destrucción total de la raza humana antes de volver con Reiner y transformarse en el Titán Colosal. La enorme explosión alcanza a muchos miembros de la tropa, y los restantes junto a Eren, Mikasa y Armin deberán trazar un plan para eliminarlo antes que llegue a la muralla y la destruya.

¿QUÉ PASARÁ EN "ATTACK ON TITAN" 3X16?

El próximo capítulo se llama "Perfect Game", o "Juego Perfecto" en español, lo cuál indica un buen presagio para alguno de los dos bandos en conflictos de la pelea en los últimos episodios: al parecer el plan de un grupo saldrá a la perfección para derrotar a sus enemigos.

Si todo sigue de acuerdo al manga, se espera que Armin de las órdenes necesarias para derrotar al Titán Colosal, pero eso no es todo. Ahora que Reiner también está vivo y sigue recuperándose de las heridas de su batalla contra Eren y los demás de la Legión de Reconocimiento, Armin también deberá considerar ese factor en su plan.

De momento, cualquier cosa puede pasar, así que es muy probable que uno de los personajes principales caiga en batalla para poder vencer a los titanes en esta batalla. El Comandante Erwin ya lo dijo: ambos bandos están decididos a acabar todo en ese enfrentamiento, cueste lo que cueste.

EPISODIOS DE "ATTACK ON TITAN" TEMPORADA 3 PARTE 2

Episodio 13 - The Town Where Everything Began – La ciudad donde todo empezó

Episodio 14 - The Thunder Spears – Las lanzas del trueno

Episodio 15 – Descent – Descenso

Episodio 16 - Perfect Game – Juego perfecto

PERSONAJES DE "ATTACK ON TITAN"

Eren Yeager - Yuki Tsuji

Mikasa Ackerman - Yui Ishikawa

Armin Arlert - Marina Inoue

Connie Springer - Jun Shimono

Sasha Blouse - Yu Kobayashi

Historia Reiss - Mikami Shiori

Jean Kirstein - Taniyama Kisho

Reiner Braun - Yasumasa Hosoya

Bertholdt Hoover - Tomohisa Hashizume

Hange Zoë - Parque Amami

Elvin Smith - Daisuke Ono

Levi - Hiroshi Kamiya

Sieg - Takehito Koyasu

FOTOS DE "ATTACK ON TITAN" 3X16

TRÁILER DE "ATTACK ON TITAN" 3X16

¿CÓMO Y DÓNDE VER "ATTACK ON TITAN" 3X16?

El episodio 16 de la temporada 3 de "Attack on Titan" se estrenará este domingo 19 de mayo de 2019 de manera simultánea en varios países del mundo, a través de diversas plataformas de streaming. En algunos casos casi a la misma hora que en la cadena nipona NHK.



Fecha de estreno de "Attack on Titan" 3x16 en Japón: 19 de mayo por NHK General TV

3x16 en Japón: 19 de mayo por NHK General TV Fecha de estreno de "Attack on Titan" 3x16 en Estados Unidos: 19 de mayo online por Funimation y Crunchyroll con subtítulos en inglés

Fecha de estreno de "Attack on Titan" 3x16 en América Latina: 19 de mayo online por Crunchyroll con subtítulos en español

con subtítulos en español Fecha de estreno de "Attack on Titan" 3x16 en España: 19 de mayo por Mtmad

"ATTACK ON TITAN" EN LOS CINES

Warner Bros. y Kodansha llegaron a un acuerdo para que el popular manga y anime creado por Hajime Isayama sea llevado al cine en Hollywood. La nueva cinta será dirigida por Andy Muschietti, el director de "It".



En tanto, la revista Variety reveló que los productores del filme serán David Heyman, Masi Oka y Barbara Muschietti, pero no ha dado más detalles al respecto.



Cabe señalar que esta será la segunda adaptación cinematográfica de "Attack on Titan" ("Shingeki no Kyojin"), tras la versión japonesa dirigida por Shinji Higuchi, que fue estrenada en 2015.



"Attack on Titan" ("Shingeki no Kyojin") se ha convertido en una de las series manga más vendidas en Japón, con más de 76 millones de copias desde que fue lanzado, hace ocho años. Sin duda, llevarlo a las pantallas grandes será un acierto de parte de los realizadores.