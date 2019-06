"Attack on Titan" 3x19 ONLINE EN VIVO: ¿cómo y a qué hora ver el capítulo 56 de "Ataque a los titanes"?

Attack on Titan 3x19 ONLINE EN VIVO con subtítulos en español por Crunchyroll y Funimation | Horario Ataque a los titanes | La humanidad perdió al comandante Erwin y a casi todos los miembros de la Legión de Reconocimiento, pero consiguió la oportunidad de descubrir el misterio que rodea a los titanes en la tercera temporada de "Attack on Titan" ("Shingeki no Kyojin" en su idioma original y "Ataque a los titanes" en España). Asimismo, ahora tiene los poderes del Titán Colosal de su lado.

Este domingo 9 de junio será estrenado el décimo noveno episodio de la tercera entrega de "Attack on Titan", titulado ‘El sótano’ (3x19) por una justa razón: el sótano del viejo hogar de Eren Jaeger ha sido abierto.

De acuerdo a la sinopsis de este capítulos, "los exploradores reflexionan sobre todo lo que han ganado y perdido en su misión. Con sus enemigos desaparecidos, Eren y los explorados finalmente entran al sótano para descubrir la verdad que lo cambiará todo".

Por lo visto en el tráiler del capítulo, Eren por fin usará la llave que le dejó su padre, el Dr. Grisha Jaeger, y junto a Mikasa, Levi y Hange explorarán el refugio donde el médico escondía sus secretos.

El próximo episodio de "Attack on Titan" también abordará el cambio de Armin, quien ahora tiene los poderes del Titán Colosal tras comerse, siendo titán, a Bertholdt. Armin, además, deberá conciliar la idea de asumir el liderazgo táctico de la humanidad después de que el comandante Erwin le cediera la inyección que permitió que siga con vida y que se convirtiera en la segunda esperanza de la raza humana.

¿CÓMO, DÓNDE Y A QUÉ HORA VER "ATTACK ON TITAN" 3x19?

'Sótano', episodio 19 de la temporada 3 de "Attack on Titan" y 56 del anime en general, será estrenado el domingo 9 de junio de 2019 a nivel mundial, con algunas horas de retraso respecto a la emisión original en Japón.

NHK lanzará el nuevo capítulo del anime en su horario regular de los domingos para el país nipón, mientras que en el resto del mundo estará habilitado con algunas horas de diferencia. La transmisión ya no será simultánea.