Durante años, la lógica de los personajes de “Attack on Titan” (”Shingeki no Kyojin”) ha sido clara. Los eldianos son un pueblo que lucha por su libertad en condiciones adversas. Sus victorias, casi siempre pírricas, merecen celebrarse. Los actos de sus miembros más ilustres, o infames, podrían ser cuestionables; pero siempre se sustentaban en el bien de la mayoría. Después del sexto episodio de la temporada final, ya no es tan fácil estar de lado de aquellos que has visto sufrir por años. Algo se rompió entre esa vieja época y la nueva, o tal vez siempre estuvo roto y recién ahora es evidente.

A continuación, SPOILERS de “Attack on Titan” 4x06, “El titán martillo de guerra”:

Los testigos

No deja de parecerme trágico que Eren Jaeger, en su ataque al campo de concentración de Liberio, replique lo mismo que Bertholdt, Annie y Reiner hicieron en su llegada a la Isla Paraíso, que es oprimir a un pueblo que ya había sufrido demasiado. El golpe de Eren a Marley no es disfrutable, hay demasiadas bajas entre una población no combatiente como para estar del lado del portador del Titán de Ataque. Allí está el borracho de hace dos episodios, aplastado por una roca junto a su esposa. No muy lejos, Gabi y y los demás aspirantes a guerreros viven su propio infierno: Zofía yace muerta bajo una roca y a Udo le partió la cabeza una estampida humana.

Pero Gabi, así como Eren años atrás, no piensa darse por vencida. Se dirige al campo de batalla para ofrecer su ayuda, pero solo encuentra al Cuerpo de Exploración, quienes detonan una caravana militar. Entre ellos está Sasha Blouse, puede que el personaje más luminoso de la serie, que mata de un disparo a un guardia por el que Gabi sentía aprecio. Que la ‘Chica Patata’ esté involucrada en la operación esclarece todo: cualquiera puede mancharse las manos de sangre.