Con solo cinco episodios al aire, la temporada 4 ha llegado a un punto crítico en la historia de “Shingeki no Kyojin”, y los fans se preguntan cuántos episodios realmente tendrá la cuarta parte del programa de televisión. Según algunos cálculos, estos serían más de los reportados inicialmente.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TENDRÁ LA TEMPORADA FINAL DE “ATTACK ON TITAN”?

El sitio web oficial del anime “Attack on Titan The Final Season” reveló el 7 de diciembre que el anime se producirá en dos volúmenes de Blu-ray que serán lanzados el 19 de mayo y el 21 de julio respectivamente, con el primer volumen con los episodios 60-67 de la franquicia y el segundo volumen con los episodios 68-75.

Si bien esto significaría que la temporada se enumera con 16 episodios en total, lo que ha mostrado el Studio MAPPA hasta ahora contradice esta afirmación. Como se recuerda, el manga de “Attack on Titan” se distribuye en capítulos organizados en volúmenes, y el último de la serie será el 34.

Cada uno de esos volúmenes contiene cuatro episodios del manga, y el anime ha estado adaptando medio volumen por capítulo. Con un rápido cálculo, considerando que el episodio 5 y 6 adaptarían el volumen 25, el programa de televisión debería extenderse hasta un capítulo 20 para abordar todos los tomos del manga.

Ahora, cambiar la cantidad total de episodios en la temporada 4 del anime es completamente posible, ya que el anuncio oficial de la página pudo haber sido un aproximado para esconder la verdadera duración del anime. En otro caso más desalentador, el anime podría obviar algunos volúmenes del manga.

No sería raro que algunos hechos del manga de “Attack on Titan” se vean simplificados en el producto animado, dando como resultado que realmente el anime dure 16 episodios en lugar de 20. Sin embargo, esto sería duramente criticado, ya que los últimos tomos del manga están llenos de información importante para el desarrollo de la historia.

Actualmente los fans están a la espera de saber lo que pasa con Eren luego de la declaración de guerra en Marley, ya que no se encuentra luchando contra titanes sin mente propia, sino con soldados entrenados desde pequeños para creer que él es el enemigo de la humanidad.

La última pelea de "Attack on TItan" se desarrollará en Marley

Los lectores del manga saben que esto no está muy lejos de ser verdad, pero Hajime Isayama aún guarda lo mejor para el final. Quedan muchos cabos sueltos que resolver con el último volumen de “Attak on Titan”, y no hay duda que el autor querrá mantener las incógnitas el mayor tiempo posible.

Lo que sí es seguro, es que “Attack on Titan”, tanto el manga como el anime, culminará su historia antes de mitad de año, empacando así un largo camino de 7 años al aire que comenzó en abril del 2013, cuando se estrenó la primera temporada de la serie. Solo queda esperar para ver si el programa de televisión publicará 20 capítulos o se quedará con los 16 episodios anunciados inicialmente.

