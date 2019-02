"Attack on Titan" temporada 3 parte 2 ya tiene fecha de estreno

Abril no será solo el mes del regreso de "Game of Thrones", pues otra popular serie se alista a lanzar nuevos episodios. Hablamos de "Attack on Titan" ("Shingeki no Kyojin"), que ya reveló su fecha de estreno.

"Attack on Titan" reveló el domingo último que la segunda parte de su tercera temporada llegará a las pantallas japonesas el domingo 28 de abril. Se espera que Crunchyroll implemente una transmisión en simultáneo para Latinoamérica y que Funimation haga lo mismo para Estados Unidos.

En sus próximos episodios, "Attack on Titan" mostrará la misión de la brigada de exploración para conocer los secretos de los titanes, esto al investigar los restos de la casa de Eren Yaeger. Dirige la operación el comandante Erwin.

Pero Erwin, Eren, Mikasa, Levi y los otros miembros de la Brigada de Exploración no tendrán el trabajo fácil, pues deberán enfrentarse a los titanes Bestia, Colosal y Armadura; que tienen sus propios objetivos en esta historia.

"Attack on Titan" se publica desde el 2009 por la editorial Kodansha. Sigue la historia de una civilización que vive amurallada para protegerse de los titanes, seres que devoran personas sin razón aparente. El fin para la civilizaciín parece estar cerca, pero entonces un joven solado adquiere el poder de convertirse en titán a voluntad.

DATO

Puedes ver todos los eisodios de "Attack on Titan" por la plataforma Crunchyroll.