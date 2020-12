Conforme a los criterios de Saber más

Cuando Hajime Isayama era pequeño, el mirar las montañas que rodeaban el firmamento de su pueblo natal de Oyama (prefectura de Oita, Japón) le daba la sensación de estar protegido por firmes paredes. Sin embargo, por simple oposición, esa seguridad de su localidad también venía con la sensación de que había peligro afuera. Ese sentimiento lo acompañó hasta que cumplió los 18 años y decidió abandonar su pueblo para conocer el mundo, pero siempre quedó en su interior para servir como germen de lo que sería su exitosa ópera prima: el manga “Attack on Titan”.

Conocido también como “Shingeki no Kyojin” por su pronunciación fonética en japonés o “Ataque a los titanes” en nuestra región, la tira cómica y su adaptación animada tratan del último bastión de la humanidad, una ciudad rodeada por imponentes paredes, en un mundo dominado por gigantes caníbales. Como primera línea de defensa está un grupo de guerreros que utilizan su agilidad, ayudada por mecanismos que los permiten escalar rápidamente cualquier objeto, para combatir la fuerza bruta de los enemigos de los hombres.

Desde su salida en septiembre del 2009, el manga ganó rápidamente adeptos, aunque su popularidad no estalló hasta la salida de un anime en 2013. Desde entonces “Attack on Titan” se ha convertido en una de las sagas japonesas más populares del mundo, con novelas, videojuegos, películas - incluyendo una en producción por Warner Bros. - y miniseries. Es justamente la cuarta temporada del anime, a estrenarse este 6 de diciembre, la que ha reavivado el interés en la historia.

Pero volviendo a las inspiraciones de Isayama, es interesante notar que según afirma el autor, su trabajo no ha tenido muchas influencias de otros mangas. “Aunque ya había leído mangas antes, la primera vez que pensé desde el fondo de mi corazón que el manga me interesaba fue cuando leí una obra llamada ‘(Project) ARMS’”, dijo en una entrevista con la revista Kaboom en 2013. “Me da la sensación que no he tenido muchas influencias de mangakas (escritores de mangas). Pero sí me han influido los videojuegos, el cine, los críticos de cine, etc. Supongo que también me influyeron las películas de monstruos que vi cuando era pequeño, como ‘Godzilla’, ‘Mothra’, ‘Gamera’, y después el cine de terror japonés, los mangas de miedo, mangas como ‘Nube, el maestro del infierno’, por ejemplo. "

Este último es particularmente importante, ya que plantó la idea de monstruos que devoran humanos que finalmente se convirtieron en los titanes que le dan nombre al manga. “La idea original viene de una Mona Lisa caníbal que aparecía en ‘Nube, el maestro del infierno’. (...) Lo vi cuando estaba en primaria y me dio un miedo terrible”, recordó.

Una Mona Lisa caníbal que apareció en el manga "Nube, el maestro del infierno" le dio la idea de monstruos caníbales a Hajime Isayama. (Fuente: Weekly Shonen Jump)

Pero quizás la mayor influencia vino de un lugar poco común, un eroge (videojuego para adultos) de título “Muv Luv Alternative” en los que una invasión extraterrestre está a punto de aniquilar la raza humana. “Pensé si esos monstruos comían humanos, eso sería bastante interesante. La crueldad de titanes come personas”, reflexionó en una entrevista con BBC News en 2015.

A esto se le sumó la experiencia de Isayama de pasar su infancia en el campo. “Creo que vino de la experiencia de crecer en una granja. Cuando era niño, recuerdo pensar que todos los seres vivos tienen que alimentarse de otras criaturas para sobrevivir. Lo podríamos llamar cruel, pero esas son las normas”, afirmó.

El mundo en donde ocurre “Attack on Titan” también tuvo variaciones. Por ejemplo, los icónicos muros de la ciudad en la que ocurren la mayoría de los sucesos de la serie, y que impiden el exterminio de sus habitantes, fueron inicialmente árboles. “Luego me pareció que sería más interesante si en vez de árboles ponía muros. Tenía que ser algo grande que impidiera que los titanes se acercaran. Podían ser árboles o muros, pero me pareció que los muros serían mejores. Tal vez sea más realista.”

Mientras tanto, el distintivo estilo del manga y el anime se debió a lo que Isayama consideraba sus propias limitaciones. “Si hay que dibujar titanes, me parece más interesante que esos monstruos estén en un mundo realista, pero como mi dibujo no tenía la calidad necesaria para hacer algo así, rebajé el nivel de realismo en la obra y opté por una visión del mundo más fantástica al estilo ‘Dragon Quest’”, señaló.

Los diseños de los titanes son unas de las cosas más resaltantes del manga. En este aspecto el autor sorprende al no citar inspiraciones como la pintura “Saturno devorando a su hijo” (1819) de Francisco de Goya, una de las más conocidas muestras de canibalismo en la historia del arte, sino el más mundano uso de revistas actuales.

Los titanes de la serie están basados en fotos de personas encontradas en revistas comunes. (Fuente: Kodansha/Crunchyroll)

“A la hora de dibujar los titanes, miro fotos de personas y de caras al azar que aparecen en revistas actuales y cosas parecidas”, explica. “Para dibujar me baso en la impresión que me queda de lo que he visto. Elijo modelos de expresión que produzcan una sensación desagradable. La expresión de los titanes nunca es la adecuada para la situación. Por ejemplo, desde que uno encuentra un titán hasta que lo matan, este nunca deja de sonreír. Su expresión no cambia, pero como esta no cambia crea un efecto contrario, como si no tuviera expresión. Esto produce una sensación desagradable. Elegí hacerlo así para producir una sensación lo más desagradable posible.”

