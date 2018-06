Autor de "Game of Thrones" propone este título para la precuela

El escritor George RR Martin ha compartido información sobre el nuevo piloto de precuela de "Game of Thrones" que HBO tiene en mente.



"Sí, esta es una precuela, no una continuación. Ninguno de los personajes o actores de "Game of Thrones" aparecerá en el nuevo programa. Todos los programa sucesores son precuelas como he mencionado antes. Esto es realmente una pre en la precuela, ya que se establece no noventa años antes de "Game of Thrones" (como "Dunk & Egg"), o unos cientos de años, sino más bien diez mil años", escribió el autor.

Martin reveló que aún están empezando el proyecto con HBO pero que ya tiene un nombre para la primera precuela. "Estamos en las primeras etapas del proceso, por supuesto, con el pedido de piloto, así que todavía no tenemos un director, un elenco, una ubicación o incluso un título. Mi voto sería "The long night" ("La larga noche") lo dice todo, pero me sorprendería si es ahí donde terminamos. Lo más probable es que HBO quiera utilizar la frase "Game of Thrones" en alguna parte. Lo sabremos tarde o temprano", escribió.

Para los que no recuerdan, "La noche larga" es un evento histórico de Westeros, ocho mil años antes de la conquista de Targaryen, durante el cual el invierno duró toda una generación.

Durante los capítulos de "Game of Thrones" , "La larga noche" es simplemente un material de cuentos y leyendas para dormir. Este fue el período durante el cual los "Hijos del Bosque" crearon los "Caminantes Blancos", "Bran el Constructor" creó el Muro, y el antiguo héroe "Azor Ahai" vivió.

-Nuevas precuelas-

En nuevo post, Martin también dio una actualización sobre las otras precuelas de "Game of Thrones" que están en desarrollo.



"En cuanto a otras sucesoras ... si usted ha seguido la serie, usted sabe que comenzamos con cuatro, y finalmente quedamos en cinco. Una de ellas ha sido archivada, me han dado a entender,que el piloto de Jane ahora será una película. Pero eso no significa que los otros estén muertos. Tres precuelas más de "Game of Thrones" serán ambientadas en diferentes períodos y con diferentes personajes e historias. Estás permanecen en desarrollo activo. Todo lo que me dicen, indica que podríamos filmar al menos un piloto más, y tal vez más de uno, en los próximos años. Tenemos un mundo entero y decenas de miles de años de historia para jugar, después de todo. Pero esto es televisión, entonces nada es seguro", sentenció.

Finalmente, comentó que "The Winds of Winter" sigue siendo su prioridad. "Si no estuviera ocupado con WINDS, ¿no crees que yo mismo estaría escribiendo uno o más de estos pilotos?", concluyó el escritor.