La directora Ava DuVernay se unirá al servicio de streaming HBO Max para dirigir el episodio piloto de la serie “DMZ”.

Basado en un cómic de Vertigo, la serie tratará de una segunda guerra civil estadounidense entre los Estados Libres y el gobierno de EE.UU.

DuVernay, quien recientemente fue nominada a Mejor directora y Mejor serie limitada por "When They See Us", unirá fuerzas con Roberto Patino ("Cut Bank" y "Sons of Anarchy"), quien será el guionista y 'showrunner'.

“'DMZ' es un proyecto especial para mí porque marca una importante colaboración entre mi compañía ARRAY Filmworks, el excelente equipo en Warner Bros TV y el dinámico Robert Patino”, dijo DuVernay a Deadline. “Todos trabajamos diligentemente en este material y he visto a Roberto en acción. Él es increíblemente talentoso y le preocupa el contar historias con el máximo impacto e imaginación”.

El cómic original, publicado entre 2005 y 2012, se centraba en la zona una desmilitarizada ubicada en Manhattan, Nueva York. Y si bien se mantendrá este escenario para la nueva serie, esta cambiará de protagonistas del periodista Matty Roth a una doctora que intenta mantener a sus pacientes viviendo en las declinantes condiciones de la 'Gran Manzana'.

Según sitios especializados la producción de la serie comenzará a filmarse a principios del próximo año.