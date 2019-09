"Bad Boys for Life" : fecha de estreno, tráiler, sinopsis, personajes y todo lo que se sabe

Los detectives Mike Lowrey y Marcus Burnett vuelven después de dieciséis años para una tercera película de “Bad Boys” ("Dos policías rebeldes" en Latinoamérica). Los rumores del regreso de esta dupla explosiva empezaron hace algunos años, pero en noviembre del 2018, Will Smith y Martin Lawrence anunciaron el cierre de la trilogía policial.

El rodaje de “Bad Boys for Life”, comedia de acción de estilo buddy cop que cuenta con la dirección de Adil El Arbi y Bilall Fallah, comenzó el 14 de enero de 2019 en el centro de Atlanta, Georgia, y terminó el pasado 7 de junio.

La historia de esta dupla empezó en 1995 con Lowrey y Burnett protegiendo a un testigo de asesinato (Téa Leoni) mientras investigaban un caso de $ 100 millones de heroína de la mafia confiscada que fue robada.

En 2003, Lowrey y Burnett son asignados a un nuevo caso en Miami, donde un astuto narcotraficante, Jordi Mollà, ha iniciado una sangrienta guerra. Además, la amistad de los dos agentes se complica cuando Mike empieza a sentir algo por la hermana de Marcus.

SINOPSIS DE “BAD BOYS FOR LIFE”

“Bad Boys for Life” aún no tiene sinopsis official, pero se sabe que continuará más de una década después de la segunda película y que seguirá a los detectives Mike Lowrey y Marcus Burnett mientras trabajan en un nuevo caso para el Departamento de Policía de Miami.

A parecer los recién llegados, interpretados por Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig y Charles Melton, integrarán una unidad policial moderna que tendrá algunas diferencias con los chicos de la vieja escuela cuando surja una nueva amenaza.

La unidad de élite AMMO del Departamento de Policía de Miami, dirigida por la ex novia de Lowrey, Rite, que está buscando acabar con el mortal jefe del cártel de drogas Armando Armas.

TRAILER DE “BAD BOYS FOR LIFE”

Sony compartió el primer tráiler de “Bad Boys for Life” el miércoles 4 de septiembre. En el avance confirmó que es "una última vez" para Lowrey y Burnett.

ACTORES Y PERSONAJES

Will Smith como el teniente detective Mike Lowrey

Martin Lawrence como el teniente detective Marcus Burnett

Paola Nunez como Rita

Jacob Escipión como Armando Armas

Joe Pantoliano como el capitán Conrad Howard

Massi Furlan como Lee Taglin

Alexander Ludwig

Charles Melton

Vanessa Hudgens

DJ Khaled

Nicky Jam

Thomas Brag como "el chico del pastel"

EQUIPO CREATIVO

Dirección: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Producción: Jerry Bruckheimer, Doug Belgrad

Guion: Chris Bremner

Fotografía: Robrecht Heyvaert

Montaje: Bruce B. Pierce

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “BAD BOYS FOR LIFE”?

Inicialmente, el estreno de “Bad Boys for Life” estaba programado para el 17 de febrero de 2017, pero luego se pospuso para el 9 de noviembre de 2018, sin embargo, la cinta una vez más perdió su fecha de lanzamiento, al igual que a su director Joe Carnahan.



Pero la producción se retomó con Adil El Arbi y Bilall Fallah y se Sony Pictures confirmó que la película llegaría el 17 de enero de 2020 en el Reino Unido y los Estados Unidos.