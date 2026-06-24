Bárbara de Regil ha hecho del cuerpo una forma de disciplina, de la ficción un territorio de resistencia y de las redes un espacio donde se la celebra, se la observa y también se la juzga. La actriz mexicana llegará por primera vez al Perú con “Cardio Motivacional”, una experiencia que mezcla ejercicio, baile, catarsis y conversación.

En esta entrevista habla del vínculo directo que ha creado con su público, del peso de la exposición digital, del fenómeno de “Rosario Tijeras” y de la etapa de plenitud que hoy dice vivir.

“Estoy muy contenta de saber que voy a ir a Perú. Es un lugar que tenía muchas ganas de conocer y, aunque no me lo crean, cuando me enteré no fue como: ‘vas a ir a dar un show más’. Sentí que fue un regalo de la vida. Tengo muchas ganas, incluso quiero alargar el viaje y quedarme más”, cuenta la actriz mexicana.

Su visita será con un formato que nació antes de la pandemia por pedido de sus seguidoras. Ellas querían entrenar con ella y Bárbara encontró una manera de hacerlo posible. Lo que empezó como una clase en vivo terminó convirtiéndose en una experiencia en la que combina ejercicio, baile, gritos, fotos, convivencia y conversación.

Bárbara de Regil protagoniza "Rosario tijeras. La quinta entrega de la serie mexicana cuenta con 40 episodios. (Foto: archivo personal de la actriz)

“Me pedían mucho las ‘chavas’ que me siguen entrenar conmigo. Entonces dije: ‘¿Cómo le hago para cumplírselos?’. Ahí se me vino la idea de hacer este show y esta clase en vivo, en la que bailas, gritas, sacas malas energías, nos tomamos fotos y al final hay una pequeña plática. Se hizo algo tan lindo que dije: ‘No voy a parar’”, recuerda.

Durante la pandemia, cuando las presentaciones presenciales se detuvieron, De Regil trasladó sus rutinas a Instagram. Las clases gratuitas se volvieron virales y terminaron acompañando a muchas personas en un momento de encierro, miedo e incertidumbre. Luego, cuando la vida volvió a abrirse, el formato regresó al contacto directo.

Para la actriz, esa cercanía es justamente lo que diferencia este proyecto de la televisión, el cine o las redes sociales.

“Estoy con la gente uno a uno. Me bajo del escenario, camino entre ellas, me abrazan. Es totalmente diferente a la actuación. Me gusta mucho porque las escucho desde otro lugar. Me gusta hablarles, decirles que el amor propio es cuidarte. No es verte al espejo y decir que aceptas tus defectos o lo que puedas ver que está mal en ti. Es cuidar tu corazón, tu alimentación, lo que te dices, tus pensamientos”, asiente.

La exposición pública también le enseñó a Bárbara el otro lado de la visibilidad. Sabe que las redes pueden crear comunidad, pero también juicio y etiquetas.

“Te pones en el ojo de la gente y la gente se siente con el derecho a juzgarte, a opinar sobre ti, a etiquetarte. Ese es el riesgo que todos corremos cuando nos exponemos así en redes sociales”, sostiene.

Corazón rebelde

Pero si hay un personaje que la ha llevado a cruzar fronteras es Rosario Tijeras. La serie se mantiene entre las más vistas por el público peruano en Netflix y la actriz recibe ese respaldo como una forma de afecto.

“Estoy muy contenta porque es un personaje al que le puse todo mi corazón. Que la gente lo vea es como que me den un abrazo literal”, dice.

Rosario es un personaje marcado por un mundo violento, pero De Regil cree que su conexión con el público está en otra parte: en su deseo permanente de defender a los demás, de levantarse y de buscar una vida tranquila aunque siempre termine atrapada en nuevos conflictos.

“Es una heroína en este mundo de ficción. Siempre quiere defender a las personas buenas. Rosario nunca muere, se salva de todas. Quiere tener una vida tranquila y en paz, pero siempre se vuelve a meter en un problema. Es un ave Fénix que se levanta siempre más fuerte. Es mi alter ego, es como mi yo, pero en barrio”, señala.

Después de varias temporadas, el personaje sigue exigiéndole física y emocionalmente. Bárbara realiza sus propias escenas de acción y reconoce que cada nueva entrega aumenta el reto.

“Cada temporada Rosario pelea más, es más ruda y puede más. Eso es un reto porque Bárbara de Regil tiene que estar con todo para pelear. Además, me gusta hacer mi propio stunt”, afirma.

En la quinta temporada, uno de los conflictos más fuertes es el enfrentamiento de Rosario con su hija. Bárbara aclara que no traslada su vida personal al personaje, pero sí reconoce el dolor que puede representar para cualquier madre una historia así.

“No meto mi vida en los personajes. Afortunadamente tengo una bonita relación con Mar y con Fer (Fernando Schoenwald, su esposo). Pero sí toca fibras de una madre y de una mujer. Me duele que su hija no la quiera, que su peor enemiga sea su mamá, sea Rosario. Y al mismo tiempo me encanta porque imagínate que la villana de Rosario sea su hija”, comenta.

Bárbara de Regil como Rosario Tijeras.

Con los años, asumió un rol activo en la construcción de Rosario. Cuando siente que una escena contradice el espíritu del personaje, interviene para proteger la coherencia de una mujer que, pese a moverse en un mundo violento, conserva una brújula moral.

“Alguna vez estaba escrito que asaltaba una miscelánea y no lo permití. Rosario nunca haría eso. Al contrario, se quitaría el pan de la boca para dárselo a la señora de la tienda. Ella pondría el pecho por alguien más siempre, toda la vida, y sufre por los demás”, asegura.

Hoy, Bárbara de Regil dice atravesar una etapa de paz. Habla de su familia, de su trabajo, de su pareja Fer, de su hija Mar, de sus perros y de una vida que define con una palabra que espera poder repetir siempre: plenitud.

“Estoy en la mejor etapa. Estoy feliz, plena, realizada, me siento en paz”, subraya.