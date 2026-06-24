00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Bárbara de Regil ha hecho del cuerpo una forma de disciplina, de la ficción un territorio de resistencia y de las redes un espacio donde se la celebra, se la observa y también se la juzga. La actriz mexicana llegará por primera vez al Perú con “Cardio Motivacional”, una experiencia que mezcla ejercicio, baile, catarsis y conversación.

VIDEO RECOMENDADO

El director general de la serie “Al fondo hay sitio” devela misterios de esta nueva entrega.
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista