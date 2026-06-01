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"Barrabrava", temporada 2, sigue el drama de los hermanos César y "El Polaco", interpretados por Gaston Pauls y Matías Mayer. (Foto: Prime Video)
"Barrabrava", temporada 2, sigue el drama de los hermanos César y "El Polaco", interpretados por Gaston Pauls y Matías Mayer. (Foto: Prime Video)
Por Leslie A. Galván

Luces de neón saturan el humo de la pirotecnia en la tribuna del ficticio Club Atlético Libertad del Puerto en Argentina. El estadio vibra y amenaza con desbordarse. Hay banderas que cuelgan como telones de guerra y gargantas que compiten por ver quién canta más fuerte, como si se tratara de una eterna batalla entre la Trinchera Norte de Universitario y el Comando Sur de Alianza Lima, cada cual convencida de que su grito cambia el destino del partido de fútbol. En la serie “Barrabrava”, que acaba de estrenar su segunda temporada en Prime Video, hay escenarios así de eufóricos, pero la verdadera tensión está cuando se apagan los fuegos artificiales y los líderes de la hinchada argentina, César y ‘El Polaco’, quedan frente a frente, convertidos en enemigos íntimos que deben decidir si se destruyen o se vuelven a unir para evitar una tragedia mayor.

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