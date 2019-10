A menos de una semana del estreno de “Batwoman”, los críticos ya han dado una opinión preliminar del piloto de la nueva serie del ‘Arrowverse’ protagonizada por Ruby Rose.

La nueva serie de CW está protagonizada por Kate Kane (Ruby Rose), prima del desaparecido Bruce Wayne, que busca convertirse en un nuevo símbolo de la justicia en un Gotham City envuelto por el crimen.

El portal Rotten Tomatoes le dio un 71% de frescura al primer capítulo del programa, aunque solo basándose en la opinión de siete críticos.

Caroline Framke de Variety da una opinión positiva de la serie, resaltando su personaje principal.

"'Batwoman' hace una valiente propuesta con su poco usual heroína. (...) Kate, como Bruce, es una hosca rebelde con un gran resentimiento gracias en gran parte al ver a su familia morir cuando era demasiado joven para lidiar con la tragedia. Además Kate es una mujer gay que ha sentido el dolor de la discriminación y que le rompieran el corazón en una forma que Bruce, realmente, nunca pudo", opinó.

Mientras tanto Delia Harrington Den of Geek opinó que “Batwoman” es una “elegante entrega al ‘Arrowverse’, una que es digna tanto de la batifamilia y el impresionante legado de DC en la televisión”.

No todos fueron tan positivos. Charles Ridgely de ComicBook.com criticó sus mal concebidos personajes secundarios y la falta de identidad. “El piloto de ‘Batwoman’ no es tan genial, sobre todo si no eres un gran fan del ya existente ‘Arrowverse’”.

Alex Maidy de JoBlo’s Movie Emporium resaltó el potencial de la serie, pero criticó el primer episodio. “Cuando el show no está tratándolo tan fuertemente, funciona de manera decente. Pero cuando intenta transmitir un mensaje, se cae en pedazos”.

El primer episodio de “Batwoman” se estrena el 6 de octubre.