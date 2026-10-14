icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

‘Baywatch’ vuelve a la televisión. (Foto: Captura de YT / FOX)
‘Baywatch’ vuelve a la televisión. (Foto: Captura de YT / FOX)
Por Agencia EFE

Acción, rescates en el agua y el drama protagonizan las primeras imágenes de la nueva versión de ‘Baywatch’, la icónica serie de socorristas que vuelve en 2027 a la televisión.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.