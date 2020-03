Un tema presente tanto en “Breaking Bad” como en su precuela, “Better Call Saul”, es la autodestrucción. Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks), que tras la muerte de su hijo intenta buscar redención junto a su nuera y nieta, encuentra a personas que lo regresarán por el camino más oscuro. Así como Mike, Jimmy y Kim van por senderos que solo parecen ir cuesta abajo.

“DEDICADO A MAX” - TEMPORADA 5, EPISODIO 5

Luego de enfrentarse a unos bravucones en el cuarto episodio, Mike está en un pueblo mexicano creado por Gus Fring (Giancarlo Esposito). Allí, tratado por el mismo médico que lo curaría años después en “Breaking Bad”, se ve obligado a no moverse por una semana o de lo contrario sus heridas se abrirán. Mike podría haber elegido la muerte en este momento, ir al desierto, aventurarse de regreso a Estados Unidos y morir desangrado, como finalmente le iba a ocurrir en la oscuridad de Albuquerque. Mike cumple con este aislamiento, estoico como él solo. Silencioso pero no manso, pues se las ingenia para llamar al hombre de los pollos a pedirle explicaciones.

Fring se toma su tiempo, pero lo visita en este pueblo cuya mera existencia parece ser (según Mike) una manera de expiar su conciencia por el daño que hace. Mike no es distinto, pues cuida a su nieta que quedó sin padre, a lo cual tiene que añadir la culpa por la muerte de Werner Ziegler y otros inocentes. Gustavo consigue el apoyo de Mike para enfrentar al clan Salamanca. Su argumento, como dice el meme, fue un hechizo simple pero efectivo: acabar con los Salamancas es vengar a Werner. El silencio de Mike ante esta realidad es más fuerte que cualquier palabra.

“Dedicado a Max” es un episodio de contrastes, pues mientras Mike vive en silencio su recuperación Jimmy (Bob Odenkirk) despliega el espíritu de Saul Goodman a tope. Cada vez que los operarios están por derribar la casa de Everett Acker (Barry Corbin) encuentran muros legales levantados por el abogado y otros elaborados engaños que coquetean con la ilegalidad.

Gus Fring (Giancarlo Esposito) le hace a Mike Ehrmantraut (Jonathan Banks) una oferta que no puede rechazar. Foto: AMC.

Ese es el Saul Goodman que todos conocen. La conchudez, la sorpresa siempre bajo el brazo; todo empacado en una de estas secuencias musicales que la serie hace bien, donde el desarrollo del personaje siempre está presente. Sabes que Jimmy va camino a la perdición, pero eso no significa que no vayas a divertirte en el proceso.

Si bien es complicado, puede que imposible, señalar a los buenos y los malos en esta historia, es sencillo encontrar al más gris de los personajes: Kim Wexler (Rhea Seehorn), quien de lejos es la que tiene más que perder por involucrarse con Jimmy. Mientras el 5x04 parecía ser el inicio de la ruptura con Jimmy, el 5x05 refuerza esta idea y al mismo tiempo la contradice al iniciar otra clase de separación, que es el divorcio de Kim con sus ideales de toda la vida (más de eso en el 5x06).

Escrito por Heather Marion, una veterana en esta serie desde la temporada 1, y dirigido por Jim McKay; “Dedicado a Max” también incluye la situación más peligrosa para Kim en toda la temporada, en la cual podría perder su trabajo por el evidente conflicto de interés que significa convivir con Jimmy, quien representa al mayor enemigo de Mesa Verde. Con cada episodio, la única salida que Kim tiene es alejarse de Jimmy, a pesar de que la intimidad, pero sobre todo esta complicidad que comparten, no hace más que crecer.

Si Kim por algún momento dudó en continuar con este riesgoso trabajo de observar el precipicio, no lo muestra en ningún momento del episodio. En cambio, al tener en sus manos la clave para tumbarse los planes de Mesa Verde para con el terreno de Acker, ella esgrime la sonrisa de quienes se saben ganadores.

Kim Wexler (Rhea Seehorn), a punto de empezar el juego más peligroso de todos. Foto: AMC.

“WEXLER V GOODMAN” - TEMPORADA 5, EPISODIO 6

Es evidente desde el cold open, que muestra la niñez de Kim Wexler, quien se rehúsa a subir al mismo vehículo que su madre (la cual se alcoholizó cuando no debía), que “Wexler v Goodman” no sería como cualquier otro episodio. Las respuestas al porqué ella continúa junto a Jimmy siguen en el misterio, aunque ahora hay más claridad en torno a las mismas. Kim es consciente de sus errores, de ahí que se haya disculpado con su jefe y que incluso le pidiera a Jimmy desistir en el plan de presionar a Mesa Verde por utilizar, de manera indebida, propiedad intelectual. Era eso lo que puso una sonrisa en la cara de Kim en el anterior episodio, y es eso lo que quiere parar. Es tu juego, lo detendremos si quieres, le miente el abogado.

Jimmy ha ido demasiado lejos con el plan establecido, no tiene intenciones de parar. Es el anti Kim, pues ella de niña no escuchaba a quien hacía lo incorrecto mientras que él, ante la fuerza de la razón; hace lo que le da la gana; como pedir una cifra imposible para compensar al Sr. Acker por su casa, pero también chantaje a Mesa Verde. A todo esto Kim no da crédito a sus oídos, pues ese no fue parte del plan.

Los comerciales difaman a Mesa Verde con alegaciones imposibles de probar que van desde el acoso sexual por parte del fundador del banco hasta el financiamiento del terrorismo. Es la clase de cosas que Saul Goodman es capaz de hacer, pero están lejos ser el arma más fuerte en su arsenal. La otra arma es Olivia Bitsui, fotógrafa nativoamericana que años atrás capturó la imagen de un vaquero sospechosamente similar al logo de Mesa Verde.

Una vez Kevin Wachtell (Rex Linn) acepta las condiciones de este “asalto” legal, entre las que se encuentran no solo permitir que Acker conserve su casa, sino reconocer monetaria y públicamente el trabajo de Olivia Bitsui; Kim y Jimmy protagonizan el momento más tenso de la temporada: una conversación en la que ella le dice sus verdades, empezando por no haber respetado el acuerdo de no seguir con el “juego”. El mensaje es claro: ella y Jimmy tienen que terminar esta relación, por que él seguirá mintiendo. Pero hay otra opción, dice Kim.

De todas las cosas que Kim pudo decir en este momento, el “podemos casarnos” es la más sorprendente, pero sobre todo opuesta al descubrimiento que hace Kim sobre la verdadera personalidad de Jimmy. ¿Por qué Kim no se va definitivamente? Los matices del personaje, quien ha combinado su rectitud con saltarse regularmente las normas, hacen complicado encontrar causalidad. Una posibilidad es que el riesgo que le propone el abogado es irresistible, que así como Saul necesita reconocimiento ella necesita la adrenalina que le ofrece el peligro. Además, esta pedida de matrimonio tendría un efecto práctico: salvo excepciones, varios estados de EE.UU. previenen que un esposo pueda declarar en contra de otro en un juicio.

Jimmy (Bob Odenkirk) en el preciso momento que le miente a Kim (Rhea Seehorn). Foto: AMC.

Durante años el cómo Kim y Saul iban a terminar su relación fue una pregunta común: ¿Ella morirá? ¿Habrá una separación donde la abogada ya no quiera saber nada más de los crímenes? Pero olvidamos la otra opción: que ellos nunca dejen de estar juntos, lo cual sería incluso más preocupante para quienes -me incluyo- esperan un final feliz para la abogada.

Mientras el destino de Kim es incierto, el de Jimmy cada vez está más claro con la detención de Lalo (Tony Dalton). De esto último es responsable Mike, quien utilizó todo su conocimiento como expolicía para dirigir a las autoridades hacia el narco (acusándolo de un crimen que cometió al final de la cuarta temporada). Lalo sabe de la eficiencia de Jimmy, quien podría conocer lo que es el verdadero terror cuando esté atrapado entre los planes de Fring y los Salamanca.

PENSAMIENTOS SUELTOS

Qué gusto fue volver a ver a Steven Ogg como Sobchak, el cual parece haber aprendido mucho de su encuentro con Mike en el pasado (1x09, “Pimento”).

El mejor encuadre del 5x05: Mike en el pueblo junto a la pileta. El orden en medio del caos.

Foto: AMC.

El mejor encuadre del episodio 5x06: Lalo Salamanca deshaciéndose de la llave de su vehículo.

Foto: AMC.

Pobre Howard Hamlin (Patrick Fabian), víctima de la venganza de Jimmy.

Ya lo dijo el periodista Matías de la Maza en Twitter : “El último capítulo de Better Call Saul (5x06) es igual de tenso que la gran mayoría de los de Breaking Bad, con 500% menos tráfico de droga”.

“Better Call Saul” es mejor que “Breaking Bad” por varios motivos, donde destaca la evolución orgánica de sus personajes marcados no por una situación en específico, sino por el camino que siguen. Polillas que, como escribió Fiódor Dostoievski en “Crimen y castigo”, vuelan en círculos alrededor del fuego, acercándose cada vez más hasta que la llama se las traga.