"Better Call Saul": esto dice la crítica de su cuarta temporada

Recientemente se confirmó que "Better Call Saul", serie 'spin-off' de "Breaknig Bad", contará con una cuarta temporada. Un sector de la prensa anglosajona tuvo acceso anticipado a la serie y esta ya cuenta con las primeras reseñas.

En esta esta nota y también en la galería adjunta (arriba) reunimos algunos comentarios de la crítica, todos ellos sin spoilers:

AV CLUB: "El protagonista de 'Better Call Saul' está siempre a unos cuantos pasos de la redención, rodeado de razones para no rendirse a sus impulsos egoístas. Esta vez, vemos cómo esos impulsos ganan en lugar de ver a Jimmy McGill llorar, lo que únicamente subraya el hecho de que mirar 'Better Call Saul' significa llorar por Jimmy McGill".

DEN OF GEEK: "'Better Call Saul' puede muy bien estar al nivel de 'Breaking Bad' ahora, pero ese no es el punto. Este es la infraestructura de su narrativa. La serie ya no puede fallar, pues ha parado de tener la capacidad de ser cualquier otra cosa aparte de uno de los mejores programas televisivos".

"Better Call Saul" - tráiler de la cuarta temporada. (Video: Netflix Latinoamérica)

INDIE WIRE: "¿Cómo han cambiado las cosas en la temporada 4? La respuesta es simple: solo más atrevimiento, pero mejor y con más profundidad. Un elemento que resalta de forma más prominente que en el pasado es cómo culmina cada episodio de 'Better Call Saul': en lugar de ir por el borrón y cuenta nueva o una proclamación osada, cada cierre de los primeros tres episodios trae consigo un poco de shock".



NOW TORONTO: "Gilligan, Gould y Bob Odenkirk pueden tomarse todo el tiempo que quieran detallando la transformación de Jimmy McGill en el criminal casual Saul Goodman. Su trabajo es suficientemente rico e interesante que no hay apuro en verlo terminar".