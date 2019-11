La espera ha sido larga, pero la recompensa será grande. “Better Call Saul” sí o sí volverá en 2020 con su quinta temporada, donde podría verse finalmente la conversión de Jimmy McGill en Saul Goodman, el singular abogado que se asoció con el dúo White-Pinkman en “Breaking Bad”.

Si bien AMC renovó la serie creada por Vince Gilligan y Peter Gould en julio de 2018, poco antes antes del estreno de la cuarta entrega del spin-off, el rodaje de los nuevos episodios recién empezó el 10 de abril pasado en Albuquerque, Nuevo México (Estados Unidos). ¿El estreno? Está programado para febrero del próximo año.

Respecto a la larga pausa, Sarah Barnett, presidenta del grupo de redes de entretenimiento de AMC Networks, explicó a Vulture que se debió a las “necesidades de los talentos” del drama, nominado este año una vez más al Emmy.

"El espectáculo es finito y, para bien o para mal, contamos una historia con un principio, un medio y un final, y realmente parece que estamos más cerca del final que del principio", admitió el cocreador de Saul Peter Gould anteriormente. "No sé cuántas temporadas más tenemos con certeza y, obviamente, parte de eso es una cuestión de cuánta más historia hay que contar y algo de eso es lo suficientemente afortunado para que la gente siga viendo como una empresa en marcha".

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPOARDA 5 DE “BETTER CALL SAUL”?

Al final de la cuarta temporada de “Better Call Saul” quedó claro que Jimmy McGill está cada vez más cerca de convertirse en el Saul Goodman de “Breaking Bad” y, según Bob Odenkirk, en la quinta entrega se vería su transformación total.

En una entrevista que concedió a The Hollywood Reporter, el actor dijo: “Lo han construido todo a fuego lento, pero eso ha ido cambiando. Y ahora, yo diría que todo va a cambiar a gran velocidad”.

“Es algo similar a lo que pasó en ‘Breaking Bad’. Allí vimos cómo todo comenzó lentamente y cómo después fue cogiendo impulso, para convertirse en una especie de montaña rusa, descender luego a toda velocidad, y no poder parar hasta el final. Y ahí es donde estamos en la quinta temporada, que estamos rodando ahora mismo. En la quinta temporada la cosa está al rojo vivo, y sencillamente todo comienza a arder a nuestro alrededor”, agregó.

Odenkirk confesó que le preocupaba que los fans se cansaran del ritmo lento al inicio del show. “La audiencia me impresionó muchísimo. Pero sí creo que todo fue por ‘Breaking Bad’, y no solo por el éxito de ‘Breaking Bad’, sino porque la gente que vio ‘Breaking Bad’ sabía que cada detalle importa, que todo tiene un significado”.

"Y así, al lograr que gran parte de la audiencia lo viera a ese nivel, cuando 'Better Call Saul' comenzó, inmediatamente se engancharon y veían todo atentos al detalle, sin preocuparse de que llegara a algún lado, sino confiando en que lo haría", comentó.

Sobre qué esperar de la quinta temporada de “Better Call Saul”, el cocreador de la serie Peter Gould dijo a EW en diciembre del 2018, "parece que el primer movimiento de Jimmy es tratar de aprovechar todos los contactos que tiene en el mundo de la venta de teléfonos inalámbricos. Pero no lo olvide, él también conoce al veterinario (Caldera)... y el veterinario es una especie de Lista de Craig para el inframundo en Albuquerque. Para que pueda llegar bastante lejos, la pregunta es: ¿cómo se establece una reputación como abogado penal? ¿Y qué significa eso para él en este momento? Porque las situaciones pueden requerir que haga cosas y haga la vista gorda ante cosas que Jimmy McGill no podría soportar”.

¿"Better Call Saul" tendrá nuevos encuentros con el mundo de "Breaking Bad"? (Foto: AMC)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 5 DE “BETTER CALL SAUL”

La quinta temporada de “Better Call Saul” aún no cuenta con tráiler, aunque sí con un teaser que adelantó que Jimmy empezará a usar el nombre de Saul profesionalmente, así como la fecha de estreno.

Teaser de Better Call Saul - Temporada 5

ACTORES Y PERSONAJES

Los que definitivamente regresarán para la quinta entrega son los miembros principales del reparto: Bob Odenkirk, Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, Michael Mando y Giancarlo Esposito.

En tanto, Tony Dalton, quien apareció en los últimos tres episodios de la cuarta temporada como Lalo Salamanca, fue ascendido al reparto principal de la quinta entrega.

Asimismo, es posible que algunos personajes de “Breaking Bad” como Lydia Rodarte-Quayle (Laura Fraser), Huell Babineaux (Lavell Crawford), Héctor Salamanca (Mark Margolis) y los terroríficos primos Leonel y Marco Salamanca (Daniel y Luis Moncada) aparezcan en los nuevos episodios.

Bob Odenkirk como Jimmy McGill / Saul Goodman

Jonathan Banks como Mike Ehrmantraut

Rhea Seehorn como Kim Wexler

Patrick Fabian como Howard Hamlin

Michael Mando como Nacho Varga

Giancarlo Esposito como Gus Fring

Tony Dalton como Lalo Salamanca

Giancarlo Esposito interpreta a Gus Fring (Foto: AMC)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 5 DE “BETTER CALL SAUL”?

La quinta temporada de “Better Call Saul” será estrenada el domingo 23 de febrero de 2020, a las 10:00 pm (hora del este) / 9:00 pm (hora del centro) en Estados Unidos por AMC.

Un día después, el lunes 24 de febrero, será emitido el segundo capítulo de la temporada, en el mismo horario.

Si el calendario es el mismo, cada capítulo de la quinta temporada de “Better Call Saul” estaría disponible online en Netflix, con subtítulos en español, un día después de su emisión original, tanto en América Latina como en España.