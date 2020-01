Seis meses atrás, los integrantes del elenco de “Bia” se reunían para el que sería el momento más importante de sus carreras: el estreno de la serie de TV que los convertiría en rostros familiares para miles de adolescentes en la región. Con la primera temporada finalizada, los actores llegan a una conclusión: la vida les ha cambiado, pero no de la manera que imaginaban.

Sentados en una sala de los Estudios Non Stop, en el barrio de Munro, a 20 kilómetros del Centro de Buenos Aires, los artistas reflexionan sobre la disciplina que implica ser parte de una producción de esta naturaleza y sobre un nuevo reto en marcha: la gira en vivo que los llevará a países como Colombia, Chile y Perú.

¿Cómo les ha cambiado la vida tras el estreno de “Bia”?

Isabel Souza: Es muy loco porque me acuerdo que antes de estrenar contábamos los días para salir al aire, no podíamos más esperar y ahora ya han pasado más de 5 meses. Es una locura y creo que la vida de todos nosotros cambió mucho, aprendimos y crecimos en resistencia, en fuerza, mentalmente, todo. Es muy lindo y ahora se viene más todavía.

Julio Peña: A mí no me ha cambiado la vida en el sentido que se puede imaginar la gente, de fama y eso, sino en esto, el aprendizaje, en estar preparado para algo. Creo que salimos de aquí preparados para una vida como artistas. Y eso a mí es lo que más me ha cambiado.

Julia Argüelles: Ha sido una experiencia increíble el poder compartir con personas de cada país, tan diferentes, tan lejanos. Tenemos a Julio, que es de España; a Giulia (Guerrini), de Italia. Isabela y Gabriela, de Brasil; y hay actores de Colombia, Venezuela... tenemos de todos lados. Eso yo creo que ya nos cambió la vida. Convivir tanto con una personita de cada país nos ha abierto los ojos a entender que no importa de dónde seamos, todos somos iguales, muy parecidos, nuestra esencia es la vida y nos movemos en base al amor.

Isabel Souza, la joven actriz brasileña que interpreta a Bia en la serie de Disney Junior. (Foto: Difusión)

El final de la primera temporada cumplió con mucho de lo que pedían sus fans a través de las redes sociales. Bia y Manuel están más estables, Fundom y Laix siguen enfrentándose, Carmín se transforma. Pasaron muchas cosas, pero ¿qué es lo que a ustedes les ha gustado más del desenlace de sus personajes en esta parte de la historia?

Andrea de Alba: Creo que cada personaje terminó la temporada en el momento exacto para generarle a las personas que nos están siguiendo una sensación de ‘uy, lo que va a pasar en la segunda temporada...’. Y eso está buenísimo. Mi personaje, Carmín, cambió muchísimo. Yo me sorprendí cuando leí los guiones, y no me puedo imaginar lo que habrán sentido los chicos que nos están siguiendo con respecto a su evolución.

Guido Messina: Mi personaje, Álex, muy intenso él, también tuvo un arco pronunciado. Su situación terminó muy tensa y expectante para la segunda temporada. Tuvo muchos momentos lindos, pero los que se vienen en la próxima temporada van a ser geniales.

Julio Peña: Y creo que esta pausa entre temporadas es como la calma antes de la tormenta que se viene. Por ahora, me alegra que Bia y Manuel tengan su momento de estar felices y tranquilos porque se lo merecen (risas).

Isabel Souza: Estoy de acuerdo, es muy linda la historia que Bia y Manuel están construyendo… y la familia de Bia también va a pasar por situaciones nunca antes vistas (risas).

Gabriella Di Grecco: ¡Y el encuentro del as hermanas que finalmente se dio! Creo que en esta primera temporada la historia de Bia y Helena estuvo suspendida en el aire, se habló mucho de ellas, pero ­­en la segunda temporada esta historia se concreta y, a la vez, el nivel de tensión se estira mucho más.

Julia Argüelles: Para mí también fue sorprendente el cambio de Mara. En el primer capítulo no podía decir una sola palabra, pero fue creciendo y creciendo y en el último capítulo bailó y cantó. Para mí su proceso fue increíble. Si la conociera le diría: ‘te admiro mucho, porque creciste de muchas maneras’. Queremos mucho a nuestros personajes. Si los defendimos con todo en la primera temporada, imagínate en la segunda, lo daremos todo.

De izquierda a derecha: Gabriella Di Grecco, Julio Peña, Andrea de Alba y Guido Messina, del elenco de "Bia". (Disney Junior)

Hablando de crecimiento. Además de la segunda temporada, se viene un nuevo reto para ustedes, que es el show en vivo. ¿Cómo se están preparando?

Guido Messina: ¡Estamos sudando fuerte!

Isabela Souza: Tenemos clases de baile y canto, entrenamiento físico, funcional, hemos cambiado nuestra alimentación…

Julio Peña: Comentamos con el elenco de ‘Soy luna’ que ellos empezaron como muy niños y terminaron mucho más fuertes y nosotros estamos pasando por lo mismo, estamos entrenando mucho, creo que vamos a terminar modelos fitness (risas).

Gabriella Di Grecco: Para que tengas una idea, son 4 horas por día de entrenamiento físico. Es una rutina de atleta para poder aguantar tantos meses de visitar diferentes ciudades. Y mucha disciplina, estamos totalmente enfocados.

Julia Argüelles: Es un gran esfuerzo el que estamos haciendo pero sabemos que vale la pena. Navidad para nosotros será ir a cada país, conocer a toda esa gente que vio nuestro trabajo y que disfruta de nuestros personajes.

Andrea de Alba: Estamos muy ansiosos para que llegue la fecha y estar cantando y bailando y haciendo lo que nos gusta hacer pero en vivo. Sentimos que va a ser una explosión de emociones, de energías al poder contactar con los chicos de cada país. Aunque estemos en Latinoamérica, cada país vibra de una manera diferente. Y poder conocer a cada uno de esos chicos que hacen sus clubs de fans y nos tienen mega actualizados va a ser un gran honor.

El elenco de "Bia" empezará en marzo su gira en vivo. (Foto: Disney Junior)

¿Han tenido la oportunidad de ver los shows en vivo de “Violetta” o “Soy Luna”?

Andrea de Alba: Sí, fuimos al de ‘Soy Luna’ varias veces. Estuvimos allí sentados absorbiendo la vibra de los chicos en el público y de los chicos en el escenario también. Porque hemos visto esas historias, “Violetta” y “Soy Luna”. Somos fans de Disney, cómo no íbamos a verlos. A mí me pasó que iba para los shows (de “Soy Luna”) y me preguntaba ‘cómo será cuando me toque estar allí’. Y, bueno, ya llegó el momento. Va a ser un show muy lindo y estamos muy preparados para eso.

Julio Peña: En unos meses estamos allá arriba, ¡es muy loco pensarlo!

Julia Argüelles: Cuando veíamos el show de ‘Soy Luna’, veíamos todo tan grande y tan increíble y pensábamos: ‘Ay, en lo que nos metimos’ (risas).

Isabel Souza es la protagonista de "Bia". (Foto: Disney Junior)

Este es un momento importante para sus carreras, porque es un momento de transición a algo más grande, y eso también requiere una preparación mental. ¿Cómo se sienten en ese aspecto?

Julio Peña: Además de importante para nuestras carreras, yo añadiría que para nuestras vidas. Casi nadie tiene la oportunidad de girar. Hacer una gira es una locura, tener un periodo de tiempo en el que estás viajando, haciendo shows, conociendo gente, países, culturas. Es muy loco. Estamos todos muy preparados para ir a ello, tenemos como muchas ganas y, además, tenemos todos la sensación de que si tenemos algún problema, este elenco esta tan unido y nos apoyamos tanto unos a otros que vamos a tener un respaldo siempre que lo necesitemos.

Gabriella Di Grecco: En este elenco hay un nivel de amor y un nivel de amparo que no es común. Elencos son encuentros. Y en este encuentro que se generó con la convivencia tan intensa hay algo muy bonito. Porque esto es como un casamiento, nos vemos todos los días. Terminamos el servicio, vamos a la casa y todavía nos vemos. Es un matrimonio, en verdad. Es un elemento que puede generar mucho conflicto. Gente de diferentes países, visiones de mundo, bagajes distintos… y este elenco logró un nivel de respeto, empatía y amor que no es normal, debería ser lo común, pero no es normal. Más allá de como evolucionamos como artistas, performers y todo lo que puede regalar una carrera artística, yo me llevo conmigo una evolución espiritual absurda. Tenemos contacto con lo material siempre, el sueño, lo logrado, lo conseguido y todo eso, ok; pero hay algo más allá que se logró con este encuentro. Hemos evolucionado mucho como seres humanos, y una vez que se logra eso, el resto evoluciona automáticamente.

Julio Peña: El respeto por el trabajo de otros es muy importante. Tenemos días malos y buenos, pero nos entendemos.

Andrea de Alba: Nosotros solos los únicos que estamos viviendo lo que está pasando y nos entendemos. Si uno tiene un día malo, entiendo por qué, pues quizás yo también ya lo pasé. No hay alguien fuera de este elenco que nos entienda mejor que nuestro compañero de al lado.

EL DATO

La gira en vivo de “Bia” comenzará el 21 de marzo en Buenos Aires. En el Perú el grupo se presentará el 14 de abril en Plaza Arena.