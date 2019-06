"Big Little Lies" 2x01: ¿Meryl Streep será la gran villana de la serie?

La primera temporada de "Big Little Lies" se basó en el libro homónimo de Liane Moriarty y, a diferencia de lo que ocurrió con "Game of Thrones", la autora de la novela no dejará que los guionistas y el creador de la serie, David E. Kelley, continúen con la historia sin supervisión. La segunda temporada de "Big Little Lies" promete mantener la magia de la primera entrega, pero con el misterio resuelto... ¿cómo lograrán que la segunda temporada también sea merecedora de varios premios Emmy? Puede que la respuesta esté en Meryl Streep.

A continuación, SPOILERS:

La segunda temporada arranca meses después de la muerte del abusivo y violador Perry Wright (Alexander Skarsgård), esposo de Celeste (Nicole Kidman). El verano en Monterrey parece haber sido tranquilo para las amigas de Celeste. Para casi todas, al menos.

Bonnie Carlson (Zoë Kravitz) es quien peor la pasa. En un viaje con su esposo, intenta olvidar lo que ocurrió la noche del evento de recaudación, pero no logra. Siente cargo de conciencia, no solo por haber empujado a Perry, hecho que provocó su muerte al caer por las escaleras, sino por no poder contárselo a alguien. Eso la carcome. Quizás porque de las cinco amigas, ella es la única que no está acostumbrada a fingir.

La vida para Madeline (Reese Witherspoon), Jane (Shailene Woodley), Renata Klein (Laura Dern) y Celeste continúa casi normal. Es más, "parece" que el secreto que tienen las ha unido más. Uso las comillas porque esta es una serie llena de apariencias y mentiras, y no podemos sacar conclusiones solo con el primer episodio.

Celeste la tiene más difícil que sus amigas, pues todas las noches tiene pesadillas con su esposo donde ve, de manera tergiversada, lo que ocurrió la noche en que él murió. Teme que se sepa la verdad, que la muerte de Perry no fue un accidente, sino que lo empujaron en defensa propia. Si alguien se enterara de lo ocurrido podrían terminar en prisión, y peor aún, ser la comidilla de Monterrey.

Celeste no solo tendrá que lidiar con su conciencia y pesadillas, también con la madre de Perry: Mary Louise, quien es interpretada maravillosamente por Mery Streep.

En "Big Little Lies", Maryl Streep es Mary Louise. Foto: HBO. difusión

Tras el accidente de Perry, Mary Louise decide visitar a su nuera y sus nietos. La excusa oficial es que va a cuidarlos, la verdadera razón es que investigará la muerte de su hijo.

Mary Louise ayuda Celeste cuando tiene pesadillas y juega con sus nietos; sin embargo, la relación pasivo-agresiva que tiene con su nuera cada vez es más tensa.

A Mary Louise no le se hace fácil creer que su hijo se cayó y que esa fue la causa de su muerte, así que prefiere hacer sus propias investigaciones. Aquí va muy bien la frase: "a los amigos cerca, y a los enemigos más cerca". La madre de Perry se convertirá en la sombra de Celeste y de sus amigas.

En la primera temporada el villano de la ficción fue Perry, un maltratador y violador camuflado como un buen padre y amoroso esposo. En esta temporada la villana será Mary Louise, que no ha tenido la necesidad de camuflarse: desde el primer momento ha mostrado su verdadero ser.

Solo Meryl Streep... mejor dicho, Mary Louise, puede decirte a los ojos y sin reparos "no confío en las personas de baja estatura"; o gritar durante una cena familiar por que le dio la gana.

El regreso de "Big Little Lies" a la televisión convence. No solo por Meryl Streep, también por los otros conflictos personales pendientes por desarrollarse. ¿Jane le contará a su hijo quién su padre? ¿Bonnie se entregará a las autoridades? ¿El esposo de Madeline se enterará de su engaño? Toma asiento y prepara la canchita, que los próximos episodios de la ficción de HBO prometen mucho drama e intriga.

"Big Little Lies" estrena nuevos episodios todos los domingos pro la noche en los canales HBO y la app HBO GO.