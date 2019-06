"Big Little Lies" 2x01 ONLINE EN VIVO por HBO: ¿cómo y a qué hora ver el estreno de la temporada 2?

“Big Little Lies” volverá con su segunda temporada este domingo 9 de junio. Aunque surgió como una serie limitada debido al éxito de audiencia y los ocho premios Emmy que ganó -entre ellos mejor miniserie, director (Jean-Marc Vallée) y actriz principal (Kidman)- HBO decidió renovar el drama creado por David E. Kelley.

Mientras el final de la primera temporada, que adapta por completo la historia del libro de Liane Moriarty, deja en una situación muy delicada a los protagonistas, que no dudan en volverse más unidos para hacer frente a los nuevos retos, en la segunda entrega la historia volverá a girar en torno a la tranquilidad del pueblo costero de Monterey (California), donde las familias protagonistas de la primera temporada continúan experimentando las mismas dificultades respecto a sus relaciones sentimentales y sus hijos.

De acuerdo con la sinopsis que HBO, en la segunda temporada de “Big Little Lies”, "Celeste Wright (Nicole Kidman) se encuentra a la deriva tras la muerte de su marido, pero está decidida a luchar por su familia. Madeline Mackenzie (Reese Witherspoon) se enfrentará a una difícil decisión sobre su matrimonio. Mary Louise Wright (Meryl Streep) llegará a Monterey buscando respuestas sobre la muerte de su hijo.

Por su parte, Jane Chapman (Shailene Woodley) tratará de procesar la muerte de Perry y construir una nueva vida con su hijo Ziggy. Renata Klein (Laura Dern) tendrá que enfrentarse a nuevos retos en su matrimonio. Bonnie Carlson (Zoe Kravitz) deberá asumir la muerte de Perry y enfrentarse a los demonios de su pasado.

El oscuro y subversivo drama cómico 'Big Little Lies' explorará la malignidad de las mentiras, la duración de las amistades, la fragilidad del matrimonio y, por supuesto, la crueldad de la paternidad. Las relaciones se romperán las lealtades se pondrán a prueba... se avecinará la posibilidad de heridas emocionales y corporales".

TRÁILER DE "BIG LITTLE LIES" 2X01: ‘WHAT HAVE THEY DONE?’

Por lo visto en el avance de la segunda entrega de la serie de HBO, dos nuevos personajes llegan para romper el silencio de cinco mujeres que ahora tienen una estrecha amistad. Por un lado, la detective Adrienne Quinlan (Merrin Dungey) y por otro lado Mary Louise Wright (Meryl Streep), la suegra de Celeste que llega a Monterey para buscar respuestas sobre la muerte de su hijo (Alexander Skarsgard).

SINOPSIS DE "BIG LITTLE LIES" 2X01: ‘WHAT HAVE THEY DONE?’

De acuerdo a la sinopsis oficial de ‘What Have They Done?’ (2x01), primer episodio de la segunda temporada de “Big Little Lies”, “después de los eventos del primer día de clases, Madeline está preocupada por el comportamiento de Bonnie.

En tanto, la suegra de Celeste, Mary Louise, ofrece su evaluación descarada del carácter de Madeline; y Jane se entera de que es conocida en la ciudad como una de las "Cinco de Monterrey".

¿A QUÉ HORA VER EL ESTRENO DE LA TEMPORADA 2 DE "BIG LITTLE LIES"?

‘What Have They Done?’, primer episodio de la segunda temporada de “Big Little Lies”, se estrenará el domingo 9 de junio a las 9:00 pm través de HBO.

¿CÓMO VER EL ESTRENO DE LA TEMPORADA 2 DE “BIG LITTLE LIES”?

CANALES EN LATINOAMÉRICA



HBO (Subtitulada)

HBO 2 (Doblada al español)

VER ONLINE

Con HBO GO y HBO Now puedes acceder GRATIS al catálogo del servicio streaming y disfrutar el contenido por una semana. Pasado los 7 días de prueba gratis el usuario es libre de cancelar la suscripción. Este es el precio de la suscripción mensual en algunos países: