"Big Little Lies" 2x03: hora y canal para ver el tercer capítulo de la segunda temporada

El tercer capítulo de la nueva temporada de "Big Little Lies" se estrena la noche del domingo con mucha expectativa por parte de sus seguidores. Los secretos que fueron revelados en el anterior episodio traerán grandes consecuencias, y las protagonistas tendrán que lidiar con la verdad, que es más dolorosa que las mentiras que solían contar.

El tercer capítulo llamado "The End of the World" ("El fin del mundo" en español) mostrará a todas las protagonistas en graves aprietos, sobre todo por lo que Mary Louise, quien es interpretada por la ganadora del Oscar Merryl Streep, piensa decirle a la policía. La nueva coprotagonista ha llegado a Monterrey para descubrir la verdad sobre la muerte de su hijo Perry, esposo maltratador de Celeste.



En el avance se ve que Madeline continúa distanciada de su esposo, después que él descubrió que tuvo un romance con un colega.



La madre de Perry conoce al hijo de Jane, quien resulta ser su nieto. Finalmente, se aprecia que esta mujer decide buscar a la policía para que continúen investigando la muerte de su hijo. "¿Usted de verdad cree que mi hijo murió al caer?", pregunta Mary Louise a la policía.



CANAL PARA VER "BIG LITTLE LIES"

Los nuevos capítulos de "Big Little Lies" llegarán de manera exclusiva por el canal HBO y su plataforma de streaming HBO Go.



ONLINE

En América Latina, lo nuevo de "Big Little Lies" podrá verse vía internet por la aplicación HBO GO, servicio que puede adquirirse de manera independiente al servicio del canal tradicional.



En Estados Unidos, si ya pagas el canal, tienes derecho a HBO GO. Si no lo tienes y solo quieres ver la serie en streaming, para eso existe la app de pago HBO Now.



HORARIOS PARA VER "BIG LITTLE LIES":

Estados Unidos: 9:00 p.m. (east time)

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.

Tráiler de "Big Little Lies". (Video: HBO)

SINOPSIS OFICIAL DE LA SEGUNDA TEMPORADA

"Celeste Wright (Nicole Kidman) se encuentra a la deriva tras la muerte de su marido, pero está decidida a luchar por su familia. Madeline Mackenzie (Reese Witherspoon) se enfrentará a una difícil decisión sobre su matrimonio. Mary Louise Wright (Meryl Streep) llegará a Monterey buscando respuestas sobre la muerte de su hijo.



Por su parte, Jane Chapman (Shailene Woodley) tratará de procesar la muerte de Perry y construir una nueva vida con su hijo Ziggy. Renata Klein (Laura Dern) tendrá que enfrentarse a nuevos retos en su matrimonio. Bonnie Carlson (Zoe Kravitz) deberá asumir la muerte de Perry y enfrentarse a los demonios de su pasado.



El oscuro y subversivo drama cómico 'Big Little Lies' explorará la malignidad de las mentiras, la duración de las amistades, la fragilidad del matrimonio y, por supuesto, la crueldad de la paternidad. Las relaciones se romperán las lealtades se pondrán a prueba... se avecinará la posibilidad de heridas emocionales y corporales".