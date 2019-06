"Big Little Lies" 2x03: mira el tráiler del tercer capítulo | VIDEO

El tercer capítulo de la nueva temporada de "Big Little Lies" llamado "The End of the World" ("El fin del mundo" en español) mostrará a todas las protagonistas en graves aprietos, sobre todo por lo que Mary Louise, quien es interpretada por la ganadora del Oscar Merryl Streep, piensa decirle a la policía. La nueva coprotagonista ha llegado a Monterrey para descubrir la verdad sobre la muerte de su hijo Perry, esposo maltratador de Celeste.



En el avance se ve que Madeline continúa distanciada de su esposo, después que él descubrió que tuvo un romance con un colega.



En otra escena, se aprecia que Bonnie aún tiene problemas para controlar la ansiedad y el estrés postraumático que le generó la muerte del esposo de Celeste.



La madre de Perry conoce al hijo de Jane, quien resulta ser su nieto. Finalmente, se aprecia que esta mujer decide buscar a la policía para que continuen investigando la muerte de su hijo. "¿Usted de verdad cree que mi hijo murió al caer?", pregunta Mary Louise a la policía.



LO QUE OCURRIÓ EN EL SEGUNDO CAPÍTULO

En el segundo episodio, Renata se enfrenta a un futuro incierto cuando se entera que Gordon tiene problemas legales y que ha perdido bastante dinero. Ella tema quedarse en la ruina.

Celeste habla con Mary Louise sobre su relación con Perry, le cuenta que éste la maltrataba y que tiene un hijo con otra mujer. La madre de Perry no puede creer que su hijo haya sido capaz de violar y engañar.

Pero Celeste y Renata no son las únicas que la tiene difícil, Ed se entera que Madeline le fue infiel, y la confronta.



HORARIOS PARA VER "BIG LITTLE LIES":

Estados Unidos: 9:00 p.m. (east time)

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.



CANAL PARA VER "BIG LITTLE LIES"

Los nuevos capítulos de "Big Little Lies" llegarán de manera exclusiva por el canal HBO y su plataforma de streaming HBO Go todos los domingos.