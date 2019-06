En "Big Little Lies" el karma llega para Madeline... y de la peor forma

El primer episodio de la serie "Big Little Lies" mostró a una Madeline (Reese Witherspoon) como una mujer que tiene todo bajo control: su familia, su trabajo, su vida e incluso la vida de las personas que tiene alrededor. Con el transcurso de los episodios, se fueron mostrando las capas de Madeline, poco a poco como si fuera una cebolla, se reveló al público que esa fortaleza no era más que corazas que ha construido para enterrar sus miedos e inseguridades.

El último episodio emitido por HBO (2x03) inicia con Madeline conversando con la Dr. Reisman. La protagonista indica que se encuentra desesperada por salvar su matrimonio. El plano se abre, y se ve a Ed, su esposo -al que le fue infiel con un compañero de trabajo-, sentado junto a ella. La psicóloga le pregunta cómo hará para que su esposo vuelva a confiar en ella. Ed agradece la pregunta, y la doctora replica indicando que él no es la víctima. La infidelidad es un tipo de traición, pero la indiferencia lo es también, y Ed ha sido indiferente con Madeline.



La Dr. Reisman llega a la conclusión, después de preguntarle a Madeline por qué engañó a su esposo, que fue infiel porque es insegura. "Insegura de todo", afirma. Para la psicóloga el origen tiene que ver con el hecho que Madeline no se siente orgullosa de su vida, por el fracaso de su primer matrimonio y porque no tiene carrera universitaria. Esto sin duda es un golpe al ego de la protagonista, quien era mostrada como la más fuerte del grupo.

Tras salir de la terapia, Madeline habla con Celeste sobre su matrimonio, vida y amistad. Madeline se siente rota porque cree que su matrimonio ha terminado, y además menciona que es un fraude en todo, incluso con sus amigas. Celeste le dice que no es así, que si no le contó sobre el maltrato que recibía de Perry fue porque no sabía cómo hacerlo, y que le hubiera gustado contarle, que sabía que ella la hubiera defendido.

En otra escena, se ve el primer encuentro emocional entre Mary Louise y Jane, madre de Ziggy y víctima de Perry. Como ya nos tiene acostumbrado este personaje, de forma directa le pide una prueba de paternidad a Jane para confirmar si Ziggy es hijo de Perry. Jane se niega y afirma que sabe quién es el padre de su hijo porque es el único con quien ha tenido 'relaciones'. Mary Louise se niega a creer que su hijo sea capaz de haberle sido infiel a Celeste y mucho menos capaz de abusar de alguien. Jane, se pone fuerte y, le dice que su hijo abusó de ella.



Al no estar contenta con la respuesta de Jane, Mary Louise decide ir a conocer a Ziggy. La cara de pone la madre de Perry al verlos, conmueve a Jane y decide reunirse con ella en una cafetería para conversar. El personaje interpretado por Meryl Streep revela que Ziggy es muy parecido al hermano de Perry. "Tienen la misma barbilla", comenta asombrada Jane al ver una foto antigua. La conversación iba bien hasta que madre de Perry intenta disculparlo del abuso sexual que cometió, preguntando si fue Jane quien inició con el coqueteo. Ante eso, Jane asegura que él la violó y que nada lo justifica.

Los hijos de Madeline, Bonnie, Celeste, Renata y Jane reciben una clase sobre el cambio climático. Su profesor les recuerda que comer carne no es amigable con el medio ambiente porque se gasta mucha agua en la ganadería. La clase no sale del todo bien, la hija de Renata, Amabella, sufre un ataque de ansiedad y termina en el hospital.

Después de este incidente, Amabella es visitada por una psicóloga para niños y se descubre que su ataque de pánico fue por tres motivos: el fin del mundo debido al calentamiento global, el estrés de su madre y el miedo de ver a su papá en prisión. Pero Renata solo le echa la culpa al colegio de lo que ocurrió con su hija. Es más fácil siempre culpar a otros de nuestros errores.

NUEVA CRISIS DE MADELINE

Los directivos del colegio deciden hacer una reunión con los padres de familia porque muchos creen que el cambio climático no es una tema que se deba tocar con niños. En la asamblea invitan al frente a Madeline, y ella se quiebra nuevamente, pero esta vez en público, y delante de todos los padres de la escuela. Madeline habla sobre la importancia de decirles la verdad y dejar de engañarles diciendo que todo estará bien.

El personaje de Reese Witherspoon, sale llorando del lugar. La vergüenza en público es lo peor que le puede pasar a Madeline, quien tiene una imagen que ha intentado cuidar. Sus amigas, Renata y Celeste, se encuentran con Ed y le reclaman por su comportamiento. Saben que hizo mal Madeline pero él tampoco está intentando salvar su matrimonio.

Como recordamos, Madeline y su hija mayor, Abigail, no tienen una buena relación. Sin embargo, la posible separación las ha unido. Para terminar este capítulo, vemos cómo Abigail la intenta cuidar y consolar, porque al final de todo es su madre y la quiere.

Este capítulo es el más lento y menos intenso de las dos temporadas de "Big Little Lies". Esperemos que no pase lo mismo que en "Game of Thrones": sin libros, las historias y guiones se ponen menos interesantes. Pero si algo tenemos que resaltar de este episodio es que muestra una nueva faceta de Madeline, una que la hace más humana.



