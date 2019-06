"Big Little Lies" 2x04: mira el tráiler del cuarto capítulo | VIDEO

El cuarto episodio de "Big Little Lies", llamado "She Knows", llegará a las pantallas el domingo 30 de junio. En este nuevo capítulo, Mary Louise, interpretado por Meryl Streep seguirá investigando por su cuenta la muerte de su hijo Perry, nadie le saca de la cabeza que el deceso de su hijo no fue solo un accidente.

El avance del cuarto episodio de "Big Little Lies" es atemorizante. El nuevo capítulo "She Knows" narrará cómo Mary Louise interactua con las protagonistas para conocer la verdad detrás de la muerte de su hijo Perry.

En voz en off se escucha hablar a Celeste. "Ella está arruinando mi casa, confié en ella", indica la protagonista de la serie de HBO sin mencionar el nombre de quién está hablando.



Tráiler del cuarto episodio de "Big Little Lies". (Video: Youtube)

LO QUE PASÓ EN EL EPISODIO ANTERIOR:

Madeline y Ed van a terapia, y ella enfrenta sus peores miedos. Le dice a la terapeuta que está desesperada por salvar su matrimonio, sin embargo, Ed la sigue tratando de manera indiferente.

Mary Louise, madre de Perry, visita a Jane y le pide una prueba de paternidad para comprobar si Ziggy es hijo de Perry. Esta idea cambia, cuando Mary Louise ve al pequeño y se da cuenta que es idéntico que el hermano de Perry, no le queda duda que es su nieto. Le pide a Jane estar más cerca de ellos.

La madre de Perry sigue haciendo sus investigaciones por su cuenta para saber qué ocurrió la noche que murió Perry, y decide ir a la policía e indicarle a la oficial que cree que hay algo turbio detrás. La escena termina y deja a todos los televidentes con intriga.

La que peor lo pasa en este episodio es Madeline, quien se quiebra más de una vez, delante de su mejor amiga, de su hija y hablando en público.

HORARIOS PARA VER "BIG LITTLE LIES":

Estados Unidos: 9:00 p.m. (east time)

México: 8:00 p.m.

Panamá: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Venezuela: 9:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

Bolivia: 9:00 p.m.

Uruguay: 10:00 p.m.

Paraguay: 10:00 p.m.



CANAL PARA VER "BIG LITTLE LIES"

Los nuevos capítulos de "Big Little Lies" llegarán de manera exclusiva por el canal HBO y su plataforma de streaming HBO Go todos los domingos.