"Big Little Lies": las hijas de Nicole Kidman aparecerán como extras en la nueva entrega

Nicole Kidman apareció en "The Ellen DeGeneres Show" y contó algunos secretos sobre la próxima entrega de "Big Little Lies", la serie que la ha devuelto a la palestra de la popularidad.

Durante su conversación con la comediante, la actriz fue disuadida a revelar algunos secretos sobre la temporada a estrenarse en 2019. Al principio reacia, la estrella que encarna a Celeste Wright contó que sus hijas con Keith Urban, Sunday (de 10 años) y Faith (de 7), aparecerán en la nueva temporada.

"Mis hijas estaban incluidas como extras en 'Big Little Lies'. No se lo he dicho a nadie. Y aquí estoy con mi gran boca", dijo Nicole.

La actriz de 51 años no pudo mantener ese secreto familiar, y admitió que ella y su coproductora, la actriz Reese Whiterspoon, siempre están luchando por mantener los giros de la trama en secreto.

"Probablemente ambas tengamos un poco de boca grande. Entonces, tenemos que vigilarlo", expresó y añadió que ya le había contado toda la trama a su marido. Kidman luego se consoló diciendo que no es la única que no puede guardar los secretos de "Big Little Lies", pues su co-estrella, Zoe Kravitz, también ha compartido algunos mensaje sobre lo que los fanáticos pueden esperar de la segunda temporada.

UN ROL QUE CRECE

El personaje de Kravitz, Bonnie, fue más un secundario; sin embargo la estrella sugirió que ahora estará más a la vanguardia del drama.

En una reciente entrevista con "Rolling Stone" dijo que estaba un poco decepcionada de que Bonnie nunca se convirtiera en algo más que una profesora de yoga sexy, pues hay más sobre ella en el libro, y se sentía molesta de que los demás no lo pudieran ver. Por lo que, en esta temporada habrá más cosas por ver y aprender sobre ella.

"No la están utilizando para contar la historia de otra persona. Ella tiene su propia historia ", dijo Kravitz. Se espera que la segunda temporada de "Big Little Lies", llegue en el 2019.