"Big Little Lies": la transformación de Nicole Kidman a través de los años | FOTOS

Nicole Kidman es una de las protagonistas de la exitosa serie de HBO "Big Little Lies". La actriz estadounidense comparte roles con Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Laura Dern y Meryl Streep. Este poderoso elenco promete llevarse muchos premios en las próximas ceremonias que celebran lo mejor de la TV.



Mientras se van liberando los nuevos capítulos de la segunda de "Big Little Lies", hacemos un repaso por la carrera y transformación de la actriz que se robó el corazón de miles con sus interpretaciones.

La gran producción que lanzó a la fama a Kidman fue el thriller de 1989 "Calma total". Después tuvo actuaciones en varias películas, tales como "Todo por un sueño" (1995), "Practical Magic" (1998), "Moulin Rouge!", "Los otros (2001)", y "Las horas" (2002).

En el 2003, Kidman recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en Hollywood, California.

"Cold Mountain", "Reencarnación", "Rabbit Hole", "The Paperboy" y "Lion" son algunas de las películas que ha interpretado Kidman y que le han servido para estar nominada a los Globos de Oro y al Oscar.



La actriz de 51 años también ha tenido un carrera en la televisión. Algunas de las series o miniseries en las que participaron son "Chase Through the Night", "Room to Move", "Vietnam" y "Hemingway & Gellhorn".

La última producción en la que está trabajando es "Big Little Lies", dicha serie es un éxito. En el 2018 ganó varios Emmy, y este año se espera repita el plato.