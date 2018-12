"Bird Box": escena eliminada muestra cómo son los monstruos de "A ciegas"

"Bird Box" ha sido uno de los estrenos más controversiales del año para Netflix. Mientras que unos comentan que ha sido un desastre por la falta de fuerza en su argumento, otros dicen que ha sido una de las experiencias más terroríficas que han vivido jamás de los estrenos de la plataforma.

De cualquier forma, se ha convertido en la película de Netflix que más se ha visto en su día de estreno. La cinta protagonizada por Sandra Bullock se ha reproducido por más de 45 millones de cuentas a lo largo de todo el mundo en el sitio de la compañía.

"Bird Box" es el nuevo thriller post-apocalíptico de Netflix, disponible en la plataforma de streaming desde el 21 de diciembre de 2018. El film se centra en una madre que hace todo lo posible por salvar a sus hijos pequeños de unos seres mortíferos que, al ser vistos, provocan que los humanos se suiciden.

Muchos han señalado el parecido de la película con "A Quiet Place" ("Un lugar en silencio"), aunque con la diferencia que el sonido es lo que provoca que las criaturas vayan de cacería a quien sea que haya hecho el ruido. No obstante, en esa película si se muestra la apariencia de los monstruos, mientras que en "Bird Box" no.

¿Qué apariencia tienen los monstruos de "Bird Box"?

"Bird Box: a ciegas" ha sido calificada como una de las películas más aterradoras del 2018 (Foto: Netflix)

En una reciente entrevista de Bloody Disgusting, el equipo de actores de Bird Box discutió sobre el elusivo monstruo, quien nunca se muestra a lo largo de toda la película. Ellos confesaron que casi se agrega una secuencia en donde se revelaba cómo se veía la criatura, pero se quedó en la sala de edición.

"Hubo un tiempo donde los productores estaban como que, 'no, tienes que ver algo en algún punto de la película', forzándome a escribir una secuencia de pesadilla donde Malorie (Sandra Bullock) experimentaba una de estas escenas en la casa" explicó Eric Heisserer, guionista de la película.

¿Cómo se veía la criatura? "Era un hombre verde con una horrible cara de bebé" explicó Bullock. "Era como una especie de serpiente y yo estaba como, 'no quiero mirar cuando pase por primera vez. Solo tráiganlo a la habitación y filmaremos la escena'. Yo volteo y él está como gruñiendome, haciéndome reír. Era solamente un largo y gordo bebé."

La directora Suzanne Bier también comentó al respecto: "Se convertía rápidamente en algo gracioso. Nosotros grabamos esa escena y gastamos mucha energía en ello, pero cada vez que la veíamos, yo estaba como 'esto será tenso. Solo será algo gracioso'. Al principio Sandy estaba como que 'no quiero verlo', porque pensaba que iba a ser aterrador. Luego de eso, más era un 'no me lo muestren porque me reiré'. Cada vez que lo hacía, yo me decía 'rayos, esa es una película diferente'."

Por ello, la escena fue eliminada definitivamente del corte final. Bier agregó que era mejor trabajar con un concepto bien logrado y que el público interprete mejor a esta criatura como uno de sus miedos más terroríficos. La directora admite que hubiera sido una mala decisión incluir la escena en la película.