Un exatleta convertido en narcotraficante hace una trato con el fiscal que lo metió preso para conseguir su libertad. ¿El precio? Lograr que un asesino en serie confiese dónde están enterrados los cuerpos de sus víctimas. Hablamos de “Black Bird”, el próximo show de Apple TV+ que se estrena el próximo 8 de julio y cuya premisa, si bien aparentemente inverosímil y hasta casi trillada, está basada en una historia real, o al menos lo suficientemente real para salir en las noticias.

Elaborado a partir del libro de no ficción “In With the Devil” (“Encerrado con el diablo”) de James Keene y Hillel Levin, el show presenta al actor británico Taron Egerton (“Rocketman”, “Kingsmen”) como Jimmy Keene, una exestrella de fútbol americano e hijo de un policía cuyas malas decisiones lo han llevado a pasar una década en prisión. Como su oponente tiene a Larry Hall - interpretado escalofriantemente por el protagonista de “Richard Jewel”, Paul Walter Hauser -, un asesino en serie de niñas cuyo hábito de confesar por crímenes en los que no ha estado involucrado le ha ganado el escepticismo de gran parte de las fuerzas del orden y cuya liberación resulta inminente si es que no se encuentra evidencia física de sus crímenes. Por el lado de los ángeles y buscando mantener encerrado a Hall están la agente del FBI Lauren McCauley (Sepideh Moafi) y el detective Brian Miller (Greg Kinnear), este último quien ha estado detrás del rastro del asesino durante una década.

El encargado de traer esta premisa tan inconcebible a la realidad es el escritor y productor Dennis Lehane, una vieja pluma en el género de la novela de crimen cuyas novelas han sido adaptadas en películas como “Mystic River” (2003), “Gone, baby, Gone” (2007) y “Shutter Island” (2010), así como un lugar privilegiado en el cuarto de guionistas de una de las mejores series policiales de todos los tiempos, “The Wire”. Si a esto le sumamos la adición del reconocido actor Ray Liotta como Jimmy Keene padre - en su último rol antes de su fallecimiento el pasado mayo -, nos encontramos ante una posible receta para el éxito... o al menos un viaje divertido y profundo por los recónditos más depravados del psique humano.

La masculinidad tóxica y otros demonios

En diálogo con El Comercio, Taron Egerton - también productor ejecutivo del show- explica que más allá de sus elementos de la ficción criminal, “Black Bird” es una historia sobre la masculinidad tóxica.

“Hemos visto muchas historias sobre hombres masculinos, especialmente hombres blancos masculinos, pero lo que creo que tiene esta historia es que examina lo problemático y feo de la masculinidad, que es más común de lo que probablemente nos gusta admitir”, señaló el actor. “No se puede negar lo feo que es Larry en algunos aspectos, pero creo que desde el principio Jimmy tiene su propia fealdad que necesita reconciliar.”

“Es a través de su relación con Larry, a través de este viaje que realiza, que empieza a entender que tiene algunos demonios y problemas, aspectos de su naturaleza que no son saludables para él ni para la gente que le rodea”, añade. “Yo digo que (Jimmy) aprende la humildad a través de un baile con el diablo.”

Taron Egerton como Jimmy Keene, un exatleta convertido en narcotraficante que realiza un peligroso trato por su libertad. / Apple TV+

Con una premisa basada en crímenes reales, una preocupación frecuente es mantener el respeto con las familias de las víctimas. En este aspecto Dennis Lehane aseguró que una de las premisas bajo la cual aceptó encabezar este proyecto fue el contar la historia evitando cualquier sensacionalismo y morbosidad.

“Quería hacer algo bastante fuera de lo común y tener un episodio en el que una de las víctimas, que hace tiempo que han muerto, reclama su historia. La retoma”, resalta Lehane a este Diario. “Porque quería decir que -y es una línea directa de la serie- que ‘puedes morir, pero no puedes dejar de haber vivido’. Quería mostrar que la vida de esta chica era más rica que todo lo vivido por el hombre que la mató. Así que, a excepción de no contar nunca la historia, era lo más cerca que podíamos estar de no causar más dolor a las familias.”

Paul Walter Hauser como Larry Hall, un peligroso asesino en serie focalizado en niñas. / Apple TV+

Dos diablos bailan

Una serie como esta vive y muere no solo por la calidad de su guion, sino por la calidad de sus protagonistas. Afortunadamente para Apple TV+, Taron Egerton y Paul Walter Hauser ambos presentan unas de sus mejores actuaciones de su carrera.

Egerton, quien se preparó seis meses para adquirir el físico para el rol, encarna con facilidad la afabilidad superficial que caracteriza a Jimmy Keene, aquel carisma vacuo que le permite ganar tan fácilmente la confianza de quienes lo rodean, así como su desconsiderada ambición que lo puso en problemas por primera vez.

Mientras tanto, Paul Walter Hauser toma la difícil misión de encarnar a un personaje verdaderamente malévolo, ocultando tras aparente simplicidad mental una astucia casi instintiva.

Sepideh Moafi y Greg Kinnear como la agente del FBI Lauren McCauley y el detective Brian Miller respectivamente, encargados del caso de Larry Hall. / Apple TV+

“Hubo algunos momentos en los que el diálogo era muy incómodo y daba miedo abordarlo. Algunas de las cosas que tenía que decir - y no quiero revelar nada - pero voy a mencionar que cuando Larry Hall da algún tipo de relato de uno de sus crímenes, apenas podía leerlo durante el trabajo de mesa”, recordó. “Intentaba no llorar cuando lo decía en voz alta, porque es muy perturbador.”

Gran parte de lo que le da fuerza a “Black Bird” son las interacciones entre sus dos estrellas. En este aspecto, Hauser lo atribuye a la buena relación que desarrolló con el propio Taron Egerton.

“La mejor dinámica en pantalla que he tenido con la gente es cuando hacemos cosas fuera del rodaje y nos conocemos. Así que estaba agradecido por esa dinámica y sí, Taron es simplemente un buen actor”, consideró Hauser. “Cuando trabajas con gente buena, eso te eleva. Así que cada vez que me ves hacer algo que te gusta en la pantalla, se debe sin duda a un gran guión y a un gran compañero de escena.”

Tributo al Ray

Algo que marcará para siempre a “Black Bird” será la muerte de Ray Liotta, quien falleció el pasado 26 de mayo, poco después de que terminara la producción de la serie. Un veterano actor con más de cuatro décadas de experiencia, en el show Ray interpreta a Jimmy Keene padre, el sufrido progenitor del protagonista, con auténtica naturalidad.

Ray Liotta interpreta a Jimmy Keene padre en "Black Bird". Fue uno de sus últimos papeles antes de su fallecimiento en mayo de 2022. / Apple TV+

Para Taron Egerton, su relación con su veterano colega fue muy diferente a otras colaboraciones en el set a lo largo de su carrera

“He colaborado con actores con los que he desarrollado una amistad y he tenido experiencias maravillosas trabajando con ellos”, consideró. “Esta vez fue diferente porque sentí que Ray se presentó a mí como mi padre. Fue algo muy extraño. No hablamos mucho como Taron y Ray durante el primer día o dos de trabajo, principalmente hicimos las escenas, y luego lentamente se abrió a mí.”

“Fueron situaciones muy emotivas las que creamos y me parecieron muy reales”, añadió. “Me creí la situación y creo que Ray sintió lo mismo. Estoy muy orgulloso de las escenas que creamos.”

Por el lado de Dennis Lehane, Ray Liotta fue la primera y única opción para el personaje de Jimmy Keene padre, habiendo escrito el rol con el actor en mente. Sobre el mismo, destacó su impecable ética del trabajo y capacidad de indagar en el guion.

“Nunca daba una toma de la misma manera. Nunca, nunca. La segunda toma nunca fue como la primera, la quinta toma nunca fue como las cuatro anteriores”, señaló.

“Al final estaba tan feliz. Me llamó cuando vio el show, unas tres semanas antes de morir”, recordó Lehane. “Me llamó y me echó la bronca - porque era Ray - preguntando ‘¿por qué lo llamas ‘Black Bird’? No hay ningún pájaro negro en la serie’. Y yo le contesté ‘Tengo mis razones, Ray’. Él dijo ‘El otro título estaba bien’. ‘No, no lo estaba’, le contesté. (Risas). Y entonces dijo ‘¿tienes un papel para mí en el siguiente proyecto?’. Y le dije ‘sí, por supuesto’. Y me dijo ‘haz que sea una parte grande”. Y yo dije: ‘De acuerdo’. Y eso fue lo último que conversamos”