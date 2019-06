"Black Mirror" 5x02: ¿qué pasa exactamente y qué significa el final de Smithereens?

CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. ‘Smithereens’ es el segundo episodio de la quinta temporada de “Black Mirror”, que está disponible en Netflix desde el miércoles 5 de junio, y narra la historia de Chris (Andrew Scott), chofer de Hitcher que tras perder a su prometida en un accidente vehicular elabora un complejo plan para conseguir comunicarse con Billy Bauer, el creador de la red social Smithereens.

Chris secuestra a Jaden, un becario de la empresa, creyendo que se trata de un ejecutivo de alto rango, sin embargo, llegado a ese punto solo quiere comunicarse con Bauer. Mientras la policía rodea el auto de se encuentran ambos e intentar negociar, llegan periodistas y curiosos, quienes utilizan las redes sociales para “informar” al mundo lo que está sucediendo en ese lugar de Londres.

¿QUÉ SUCEDIÓ AL FINAL DE “BLACK MIRROR” 5X02: SMITHEREENS?

Después de varios intentos fallidos de negociación, Billy al fin llama a Chris, quien le confiesa que la muerte de su novia no solo fue culpa del conductor ebrio también fue suya porque se distrajo con una notificación de Smithereen en su teléfono. Por su parte Billy le asegura que nunca quiso la red social llegara a ser tan grande, pero Chris lo detiene y admite que no le importa si cambia la app para que sea menos adictiva, solo quería confesar su responsabilidad a la persona que creó la aplicación.

Una vez cumplido su cometido, Chris decide liberar a Jaden, pero el joven empatiza con el dolor de su secuestrador e intenta convencerle de no suicidarse. Como medida desesperada el joven becario forcejea con Chris para quitarle el arma. En tanto, la policía que no sabe lo que sucede con dentro del auto autoriza que los francotiradores disparen.

Al final solo se oye un disparo, pero no se muestra que sucedió con los hombres que estaban en el auto, lo único que se ve es a Billy volviendo a su meditación y a las personas viendo sus teléfonos y continuando con su rutina.

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “BLACK MIRROR” 5X02: SMITHEREENS?

‘Smithereens’, segundo episodio de la quinta temporada de “Black Mirror”, muestra la obsesión de la humanidad con mirar sus teléfonos a cada instante. Lo más irónico es que la historia de Chris termina en las redes sociales, convirtiéndose así en el mismo tipo de información que provocó el accidente donde perdió a su prometida

Toda la travesía de Chris por hablar con Billy Buaer no pasa de ser información irrelevante, pasajera. Al resto del mundo no le interesa si en medio del tiroteo murieron Chris o Jaden solo ven la información y simplemente la olvidan cuando aparece otra historia.

Andrew Scott es el protagonista de 'Smithereens' (Foto: Netflix) Andrew Scott es el protagonista de 'Smithereens' (Foto: Netflix)

Se trata de un reflejo de que lo que vivimos actualmente con las redes sociales. Incluso, al final se muestra a un conductor absorto leyendo las noticias de lo que sucedió en el teléfono mientras una mujer cruza la calle frente a él. Una situación con lo que muchos pueden sentirse identificados.

Por otro lado, además de dejar abierto el destino de Chris y Jaden no se revela lo que Hayley (Amanda Drew) vio en la red social de su hija muerta. En una entrevista con Digital Spy, el creador y escritor Charlie Brooker explicó el final de Smithereens fue sólo una elección de guion.

"Usted no puede dar una razón por la que hizo que el personaje se quitara la vida, 'oh, ella se quitó la vida a causa de eso’. Sería superficial, barato e intrusivo, aunque el personaje no sea real. Realmente, ella sólo abriría otra caja de preguntas", explicó el escritor.

Asimismo, Brooker cree que lo más importante de Smithereens es la reflexión presentada durante la trama. "No mostrar su destino siempre fue parte de eso. Hemos querido mostrar que el día más importante para la vida de estas personas se convierte en una especie de adorno en el día de los demás. Es sólo una distracción momentánea. Terminar de esa manera pareció correcto para mí. Fue deliberado. No era como si hubiese más un final y luego cambiamos en la edición”, aseguró.