"Black Mirror: Bandersnatch" es un experimento de manipulación

El jueves último Netflix lanzó el tráiler de "Black Mirror: Bandersnatch", una película para TV de propuesta intrigante: como en un videojuego, tú puedes elegir el camino que tomará el personaje. Esto se cumple, pero la historia es consciente de sus propias limitaciones; lo cual no es un bache, sino que potencia el producto final.

Desarrollada en 1984, esta es la historia de Stefan (Fionn Whitehead), programador británico que quiere adaptar la novela "Bandersnatch", cuyo autor original sucumbió a su propia mente y mató a su mujer. Stefan, según entendemos muy pronto en la historia, perdió a su madre cuando era niño; evento que lo marcó.

Algo que también aprendemos en los primeros minutos de "Bandersnatch" es que, en el momento menos pensado, eliges el camino a seguir por el personaje. La primera opción (y no es spoiler revelarlo) implica decidir el cereal para el desayuno. Puede que hayas tomado una elección similar horas antes de leer estas líneas.

El núcleo aparente de la cinta yace en el trabajo de Stefan: desarrollar "Bandersnatch" para la empresa en la que trabaja su héroe, Colin Ritman (Will Poulter), un famoso diseñador de videojuegos.

¿Stefan es libre en sus acciones o alguien más tira de sus hilos para hacerlo hacer esto o aquello? ¿O todo lo que ve es una dificultad mental mal tratada? "Black Mirror" ofrece respuestas, pero fiel a su tradición plantea más preguntas; juega con tus expectativas de manera literal cuando Stefan, en su "peor" momento, cree que es controlado por alguien más.​

Otra cosa que notas al ver la película es que no tienes una barra de progreso. Puedes pausar, pero no adelantar. No sabes cuánto de tu tiempo vas a invertir en Stefan y su historia. Además, cuando tomas una decisión, no puedes retroceder de inmediato para cambiarla. Así, "Bandersnatch" se acerca un poco a la vida real: tus acciones traen consecuencias irreparables.

Pero esto no es la vida real, es un videojuego, y como tal tienes vidas extra. Hay momentos predeterminados donde puedes elegir una opción distinta. Y como en un juego, el conocimiento de tu error te da una nueva perspectiva. Stefan no es el mismo al cambiar su destino, pero sabe que la decisión no es enteramente suya.

¿Entonces tú, como espectador, eres culpable del destino final del personaje? No necesariamente. Stefan cree que sí, pero desconoce que tú, al comprar hacerlo comprar este vinilo u otro, este cereal o el otro, eres limitado por alguien más; en este caso Charlie Brooker, el creador de la serie, pero también por el director, David Slade, quien en 2017 dirigió el episodio "Metalhead". El episodio manipula a Stefan, pero el espectador tampoco es libre.

La película de "Black Mirror" aprovecha las posibilidades que te da elegir tu propia historia, pero también deconstruye el formato para jalar la alfombra debajo de los pies de los personajes y audiencia por igual. Si el final no te convence, eso es lo de menos. Al final "Bandersnatch" no se ve, se experimenta.