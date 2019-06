"Black Mirror": críticas de la quinta temporada con Miley Cyrus | FOTOS

La quinta temporada de la serie original de Netflix "Black Mirror" regresa con tres capítulos titulados "Striking Vipers", "Smithereens" y "Rachel, Jack y Ashley Too". La crítica especializada ya los vio y tienen su veredicto.

Los nuevos episodios de "Black Mirror" tienen entre sus protagonistas a Anthony Mackie, Andrew Scott y Miley Cyrus. La serie continúa presentando debates tan interesante como la tecnología o de los juguetes inteligentes.



ESTO DICE LA CRÍTICA DE "BLACK MIRROR 5"

HOBBY CONSOLAS

"Rachel, Jack y Ashley Too es muy probablemente no solo el peor episodio de esta temporada sino también de toda la serie Black Mirror. Las interpretaciones son muy forzadas y están llenas de tics, el guión introduce elementos que pretenden ser humorísticos, pero que no hacen gracia alguna y el meollo, que sería la crisis de identidad de la artista y el intento de manipulación por parte de su manager y despiadada tía, es tratado como en un teleflim barato de sobremesa".



VARIETY

"Las ideas de 'Striking Vipers' y 'Añicos' están limitadas, sin llegar al alcance y las posibilidades de 'Black Mirror' en su máxima expresión. Pero palidecen en comparación con 'Rachel, Jack y Ashley Too', la entrega más majestuosamente equivocada no solo de 'Black Mirror', sino de la televisión de los últimos años".



THE GUARDIAN

"La serie distópica de Charlie Brooker regresa con más confianza que nunca, ofreciendo un ambicioso cuento sobre sexualidad y fluidez de género además de una gran performance de Miley Cyrus".

CNET

"Si te apetece un episodio de Black Mirror casi ligero. O al menos que no te deje con muy mal cuerpo al verlo, este podría ser el que estás esperando. Y te va a sorprender lo divertida que puede ser Cyrus".



BBC

"Es una mezcla variada de sensaciones, pero 'Striking Vipers' está a la altura de 'Ahora mismo vuelvo' y 'San Junípero' entre las mejores y más conmovedoras historias que el dúo ha producido nunca".

COMICBOOK

"Seguramente habrá gente a la que no le guste la nueva temporada de Black Mirror . Es más lento, más metódico y en absoluto no es lo que están esperando. Pero hay una razón para cada elección tonal, y ayuda a ofrecer un viaje brillante escrito e impulsado por las emociones que se recordará más por sus personajes reflexivos y menos por sus giros principales. Si eres paciente, y entras con una mente abierta, probablemente estarás completamente satisfecho".



SLANT MAGAZINE:

"Al atacar a las fuerzas (y personas) que ya existen en la realidad, Brooker combina la amplia ansiedad del programa con un toque de furia justa. Junto con el enfoque en los personajes de la temporada, la especificidad de las quejas del programa representa una evolución bienvenida. Con historias que recuerdan los elementos más humanos de los episodios pasados ​​de Black Mirror, al tiempo que se presentan acusaciones urgentes del presente, la serie que siempre ha funcionado para imaginar un futuro oscuro parece preguntarse si no hemos cruzado ya el abismo distópico".

FORBES

"Por lo general [en temporadas pasadas], hacia el final del episodio se produce un segundo giro, que puede ser bueno o malo para los personajes del episodio. Con esta nueva temporada, el patrón no es tan claro. Los giros no son tan grandes, y esto quizás se deba a que estas historias no se basan en giros inteligentes, sino que son un poco más matizados. Esta quinta temporada se centra más en cómo sus personajes se relacionan entre sí en un nivel emocional, y en cómo la tecnología lo mejora o lo dificulta".

Mira el tráiler oficial de "Black Mirror":