"Black Mirror": repasamos por la carrera actoral de Miley Cyrus | FOTOS

La actriz estadounidense Miley Cyrus se volvió famosa a nivel mundial gracias a su personaje de Disney "Hanna Montana". Con tan solo 12 años interpretó a Miley Stewart, joven que lleva una doble vida para poder seguir siendo una adolescente normal mientras realiza conciertos por todo Estados Unidos bajo el seudónimo "Hanna Montana".

Con el personaje "Hanna Montana" realizó documentales y una película llamada "Hannah Montana: The Movie", con la que llegó a las salas de cine de Latinoamérica.

En el 2010, protagonizó la cinta "La última canción", en la que conoció al que años después seria su esposo, Liam Hemsworth. Además, participó en la película "LOL", en la que compartió roles con

Demi Moore, Ashley Greene y Douglas Booth.

En cuanto a la televisión, la estrella estadounidense tuvo una breve aparición en la serie "Two and Half Men" hasta que llegó su protagónico en la ficción de Woody Allen "Crisis in Six Scenes", serie original para Amazon Prime.



Este miércoles cinco de junio, Miley Cyrus regresa a la TV con la serie "Black Mirror".

SOBRE "BLACK MIRROW"

Netflix estrena el 5 de junio los tres nuevos episodios que forman la quinta temporada de esta serie que dibuja, de forma independiente en cada uno de los capítulos, un universo paralelo en el que, de una u otra forma, la tecnología ha cobrado un papel crucial, aunque siempre termina por transformarse en algo perturbador.



La productora Annabel Jones desveló que su "sueño" era que esa persona fuera Cyrus, pero que no guardaban demasiadas esperanzas con que leyera el guión alguna vez, porque es una persona "muy ocupada".



Sin embargo, cuán fue su sorpresa cuando la estadounidense no solo leyó el guión, sino que le gustó y accedió de inmediato a colaborar en el proyecto.



"Fue muy generosa. Creo que también le gustó el guión porque sintió reflejada su propia trayectoria profesional", apostilló Jones.



Los actores Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport y Ludi Lin también aparecen en esta quinta temporada, que, como siempre, promete no volver a dejar indiferente a nadie.