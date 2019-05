"Black Mirror", temporada 5: fecha de estreno, tráiler, episodios, historias y todo sobre la serie de Netflix

Después del éxito de ‘Bandersnatch’, “Black Mirror” vuelve con su quinta temporada. La serie, creada por Charlie Booker y Annabel Jones gira en torno a cómo la tecnología afecta nuestras vidas, en ocasiones sacando lo peor de nosotros, temática que seguirá vigente en los tres nuevos episodios de la serie de Netflix.

Anteriormente, Brooker dijo en una conversación con RadioTimes que esta entrega tendría cinco capítulos, pero debido a la producción de ‘Bandersnatch’ la cantidad de episodios se redujo a tres. "Ya habíamos rodado como, uno de los episodios de la quinta temporada antes de que hiciéramos Bandersnatch", contó Brooker.

La producción de la nueva entrega de “Black Mirror” comenzó en 2018 después de que se construyera un set en Croydon, en el sur de Londres, con tiendas de estilo de los ochenta. Las anteriores temporadas de la ficción se filmaron en varios lugares, por lo con Croydon se espera una amplia gama de ajustes.

Anthony Mackie y Yahya Abdul-Mateen II en "Black Mirror" (Foto: Netflix) Anthony Mackie y Yahya Abdul-Mateen II en "Black Mirror" (Foto: Netflix)

HISTORIA DE LA TEMPORADA 5 DE “BLACK MIRROR”

Mientras la historia de Miley Cyrus mostrará a joven solitaria que utilizará la tecnología para lograr la fama y el reconocimiento público, Anthony Mackie, interpretará a un hombre de familia con problemas de pareja y su infidelidad haciendo uso de la tecnología.

En una entrevista con RadioTimes Charlie Brooker insinuó que la quinta temporada tendría "una mezcla" del tono nihilista característico de “Black Mirror” y algunos episodios ligeramente más ligeros. "Todos son tonos diferentes, por lo que (hacer la serie completa) es bastante similar a Bandersnatch en ese sentido", agregó la co-showrunner Annabel Jones.

"La última vez me preguntaron: '¿cómo se convierte Black Mirror en un regalo distópico?' y estaba diciendo: 'Bueno, deliberadamente no he escrito un episodio sobre Brexit, porque no sabes cómo se desarrollará, así que tendrías que esperar y ver, de alguna manera' ', explicó Brooker.

“Debido al tiempo de respuesta que tenemos, no queremos estar completamente pasados de moda. No tendemos a hacer las cosas donde vamos, 'Oh, ¿qué está pasando hoy?' y luego escribir sobre eso. Así que no sé qué eso sea verdad”.

¿LA TEMPORADA 5 RETOMARÁ HISTORIAS ANTERIORES?



"En términos de una secuela de San Junipero, no, ciertamente no en su forma actual. No creo que volvamos a visitar a esos personajes a menos que tuviéramos una buena, muy buena razón", dijo Brooker a NME.



"Y dudo mucho que hagamos eso como un episodio. Tal vez como una novela gráfica o algo conmemorativo; pero no nos gustaría separar eso y jugar con eso, ya que nos gustaría dejar a Kelly y Yorkie donde están", agregó.

TRÁILER OFICIAL DE LA TEMPORADA 5 DE “BLACK MIRROR”

El miércoles 15 de mayo Netflix publicó el primer tráiler de la quinta temporada de “Black Mirror” y anunció la fecha de estreno de los nuevos episodios. Por lo visto en el avance, el personaje de Scott se muestra desesperado al ser empujado al borde por la tecnología.

A medida que se acerque el estreno es probable que la plataforma streaming libere avances de cada una de las historias individuales como lo hizo con la anterior entrega.

EPISODIOS DE LA TEMPORADA 5 DE “BLACK MIRROR”

Episodio 1: Striking Vipers

​Episodio 2: Smithereens

Episodio 3: Aún no tiene título

ACTORES Y PERSONAJES

Además de la estrella del pop Miley Cyrus, Deadline confirmó que Anthony Mackie (“Avengers: Infinity War”, “Altered Carbon”, temporada 2) y Yahya Abdul-Mateen II (“Aquaman”) también formarán parte de la quinta temporada de “Black Mirror”.

"Hay mucha dimensión en esto, y en realidad fue mientras sucedía la devastación de Malibu, y fue una experiencia de aprendizaje muy extraña para mí, porque estaba muy lejos de casa y el show ya era muy oscuro, y ya es un poco extraño cuando estás ahí todo el tiempo", dijo. "Pero aprendí mucho sobre mí mismo y creo que pude usar eso y ponerlo en eso".

Por lo visto en el tráiler de los nuevos episodios la estrella de “Sherlock” y “Fleabag”, Andrew Scott, también será parte de la producción.

Otros actores confirmados por Netflix son Damson Idris, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport y Ludi Lin.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 5 DE “BLACK MIRROR”?

La quinta temporada de “Black Mirror”, que contará con tres episodios, se estrenará el 5 de junio en Netflix.