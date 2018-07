Blanca Suárez es una de las actrices españolas más famosas a nivel mundial gracias a su talento y la buena elección de los papeles que ha desempeñado en diversas películas y series. Hemos realizado una selección de series gratis en las que participa y que se pueden ver online en Netflix, Amazon Prime Video y en otras plataformas.

Blanca Suárez con solo 29 años tiene en su carrera como actriz más de 20 producciones entre películas y series españolas. Aquí la selección de sus mejores papel que se puedes ver gratis y on line.

1."Las chicas del cable" (Netflix)

Serie ambientada en Madrid en los años veinte. La empresa nacional de teléfonos abre su sede central en el corazón de la ciudad y pronto se forman interminables colas para ser la nueva "chica del cable" en el único lugar que representa el progreso y la modernidad para las mujeres de la época.

EN VIDEO: Tráiler de "Las chicas del cable", tercera temporada. (Fuente: Netflix)

2. "El barco"(Netflix)

Cuarenta jóvenes miembros de la tripulación viajan en una nave de entrenamiento por la aventura de su vida, especialmente cuando una tormenta los deja perdidos en el mar.

3. "El internado"(Netflix)

Dos hermanos gallegos cuyos padres desaparecieron en el mar ingresan en el internado Laguna Negra bajo la custodia del director y pronto empezarán sucesos misteriosos y macabras muertes.

4. "Los nuestros"

Dos niños de nacionalidad española son secuestrados por un grupo terrorista salafista. Liberarlos sanos y salvos de sus captores en territorio hostil es la misión del Grupo de Operaciones Especiales del Ejército Español.

5. "La Bella y la Bestia"

La Bella y la Bestia fue una miniserie de televisión hispano-italiana de amor, traición, coraje, sacrificio, aventura y misterio producida por Lux Vide y Mediaset para la cadena española Telecinco y la cadena italiana

6. "Carlos, Rey Emperador"

La serie narra la historia de Carlos V, uno de los hombres más poderosos que ha conocido Europa, gobernador de un imperio de proporciones tan extraordinarias como su diversidad.​ .

7. "Lo que escondían sus ojos"



Mini serie de televisión basada en la novela homónima de Nieves Herrero, que recrea una historia de amor entre el ministro franquista Ramón Serrano Suñer y la Marquesa consorte de Llanzol, que se convirtió en un escándalo en los círculos sociales más exclusivos de la sociedad del momento y que no llegó a trascender a la opinión pública.

¿Cómo ver ONLINE GRATIS los contenidos de Netflix?

Aunque no lo creas, realmente puede accederse a los contenidos originales de la compañía de forma gratuita, sin ninguna trampa por medio, con mecanismos ofrecidos o permitidos por la misma compañía para que te suscribas con el tiempo.

1. EL MES GRATIS

Desde su masificación, Netflix ofrece el primer mes de su servicio de forma gratuita. Si bien debes suscribirte, elegir un plan y registrar un medio de pago, por los 30 días iniciales no te será cargada ninguna deuda. Además, cumplido dicho mes de prueba, puedes suspender fácilmente tu suscripción para evitar cualquier cargo en tu tarjeta, aunque, si tienes los medios, sin dudas te quedarás en la plataforma.



Para suscribirte recuerda que debes ingresar una tarjeta de débito o crédito.

2. LA CONTRASEÑA COMPARTIDA

El método más popular para ver Netflix GRATIS es la contraseña compartida, la que consigues de algún familiar o amigo. ¿Qué piensa la empresa sobre esta práctica? La acepta e incluso alienta porque es una forma directa de llegar a suscriptores potenciales. ¿Quién no se sumergió en Netflix por primera vez con una clave ajena? Sin discusiones, es el modo más eficaz de convencer a alguien de empezar pagar por el servicio – claro, una vez que ese familiar o amigo cambie la contraseña.