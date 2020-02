Tras permanecer más de seis años en Netflix, la serie animada “Bojack Horseman” llega a su fin. Las aventuras del caballero sarcástico y depresivo han cautivado a miles de personas en el mundo entero con los ocho últimos episodios de su temporada final.

Pero es el penúltimo episodio del programa donde se hace referencia a Perú y, en particular, a la ciudadela inca de Machu Picchu.

Spoiler

El episodio 15 de la serie, titulado “Las vistas desde la mitad de la caída”, es donde se hace referencia a la maravilla del mundo.

Tras recaer nuevamente en el alcohol y las drogas, Bojack tiene un sueño donde se reencuentra con todas las personas que ha visto morir a lo largo de su vida.

Bojack llega a la casa de su madre donde tendrá una reunión muy particular junto a Corduroy, Herb Kazzaz, Sarah Lynn, CrackerJack, Zach Braff y Secretariat.

Todos los invitados están sentados a la mesa y comienzan a contar anécdotas que tuvieron en su vida. Herb Kazzaz cuenta que, tras ser despedido de “Retozando”, encontró la paz en una vida de servicio al resto de personas y que pudo viajar a Machu Picchu.

"Bojack Horseman" y su diálogo sobre Machu Picchu.

“Y me alegra no haberlo hecho. Porque diez años después, ahí estaba, en Machu Picchu, y me di cuenta de que había mucho más que hacer en esta vida", revela el personaje.

Como se recuerda, Bojack Horseman es una serie animada para adultos creada por Raphael Bob-Waksberg (2014) de manera exclusiva para la plataforma digital Netflix.

Sinopsis

“Bojack Horseman” gira en torno a un caballo humanoide Bojack que bebe whisky sin parar (Will Arnett) y que se ocupa de sus crisis personales con la ayuda de su compañero humano Todd (Aaron Paul) y el agente y examante felino Princess Caroline (Amy Sedaris, ‘The Best and The Brightest’). Con su ayuda, Bojack está más que listo para volver a dejar su huella en el mundo del entretenimiento.

Bojack fue una legendaria estrella de la famosa comedia familiar de la década de 1990 ‘Horsin’ Around', que echó a perder por culpa del alcohol, las relaciones fracasadas y el desprecio que se tiene a sí mismo.