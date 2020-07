"Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo". Parafraseando esa frase de Jorge Santayana, el actor Luis Gerónimo Abreu explica la razón de ser de la serie "Bolívar, una lucha admirable", en la que interpreta a la versión adulta del 'Libertador' en su campaña por la Independencia de América.

Criticada prematuramente y luego laureada por Nicolás Maduro, la serie que se estrenó en Netflix el pasado 21 de julio (aunque estrenará el 13 de setiembre en Colombia) muestra una versión dramatizada y personal de la vida de Simón Bolívar desde su niñez hasta sus últimos días.

La serie consiste de 60 capítulos de aproximadamente 50 minutos de duración y fue escrita por la guionista colombiana Juana Uribe, la mente detrás de "Pablo Escobar: El patrón del mal". Contó con un enorme elenco en el que, además de Abreu, destacaron José Ramón Barreto (como el joven Simón Bolívar), Ed Hughes (Daneil O'Leary) y Shany Nadan como Manuelita Saenz.

Los tres Bolívar: Maximiliano Gomez Silva, Luis Gerónimo Abreu y José Ramón Barreto. (Foto: Difusión)

El Comercio tuvo oportunidad de conversar con Abreu sobre este enorme esfuerzo de producción latinoamericana.

-¿Cómo construiste el personaje de Simón Bolívar? En Venezuela, a Bolívar lo tenemos muy presente desde pequeños. Para la serie tuve que estudiar a un personaje que creía conocer, pero que nunca entendí a fondo. Busqué conocer más cómo se comportaba que lo qué había hecho y que ya estaba plasmado en los libros de historia. Me ayudaron "Bolívar de carne y hueso y otros ensayos" de Francisco Herrera Luque, "El general en su laberinto" de Gabriel García Márquez y "Memorias del general O'Leary". Uno se deja llevar por la gente que lo rodeó y ellos también estuvieron influenciados de alguna manera: unos lo querían y otros lo odiaban. Tú puedes estar 90% seguro en lo que coinciden entre quienes lo amaban y quienes lo odiaban. Eso, junto al guion que está muy bien escrito y al equipo de dirección, nos fue llevando al Bolívar que está en el aire hoy en día.

- La serie se enfoca mucho en las relaciones personales de Bolívar ¿por qué creen que era tan importante mostrar esta parte de su vida? Porque es lo que lo transforma en el ser humano que termina siendo. Yo me voy a tomar la libertad de hablar por Juana Uribe y voy a decir que fue muy importante la infancia porque todo eso va a marcar la personalidad de Bolívar. Todo lo que le pasa, las pérdidas personales, lo que sufre, sus viajes e incluso sus fiestas y su etapa de irresponsabilidad terminan formando a ese hombre que fue presidente de cinco naciones. Por eso la serie tiene 60 capítulos, porque la idea era contar a las nuevas generaciones, de una manera que a nosotros nos parece interesante, de dónde viene Simón Bolívar.

El actor José Ramón Barreto interpreta al joven Simón Bolívar. (Foto: Difusión)

-La vida de Bolívar parece estar marcada por las mujeres: su madre, su primera esposa, sus amantes. ¿Cuál te parece que fue la mujer más importante de su vida? Yo creo que todas las mujeres fueron importantes, pero lo más importante fueron las seguidas pérdidas, después de perder a la mamá pierde a la esposa y después pierde a Pepita. En algún momento de la serie él dice: "Los amores importantes de mi vida se han ido". Yo creo que lo marca las pérdidas de la gente que ama. Manuelita Saenz termina siendo quien lo comprende mejor. Yo creo que su amor arranca en varias etapas: en una etapa es un amor que lo sorprende, porque Manuelita estaba adelantada a su época. Y después el gran amor, la admiración y comprensión de ella hacen que sea el amor que lo acompañe hasta el final… porque no se siente juzgado, se siente acompañado, apoyado, incluso cuando no están de acuerdo.

Shany Nadan interpreta a Manuelita Saenz, el último gran amor de la vida de Simón Bolívar. (Foto: Difusión)

-Al final de la serie Simón Bolívar es exiliado y se queda sin amigos. ¿Cómo un hombre tan admirado pasa a tener este epílogo? Yo creo que la traición a Bolívar tuvo principalmente que ver con la ambición de poder de los que lo rodeaban. También creo que un momento el 'Libertador' se escapa de la realidad y también cae enfermo de poder, nombrándose dictador. Eso ayuda a que sus enemigos encuentren una excusa para traicionarlo y personajes como él, tan polémicos y tan apasionados, tienen siempre muchos oponentes. Adicionalmente, es muy difícil estar pendiente de lo que pasa en cinco países, sobre todo en esas épocas donde las distancias no eran llamadas o un email, sino un correo que demoraba seis meses y donde un rumor podía difundirse durante meses antes de que llegara la respuesta de Bolívar. Por último, también estaban las oligarquías venezolanas y colombianas, quienes no entendían por qué tenían que pagar impuestos para liberar a toda Latinoamérica o por qué el presidente estaba en el Perú en vez de Venezuela.

- Eso muestra cuánta distancia había en ese entonces entre los países y cuánta distancia todavía nos separa en la actualidad Con toda la tecnología, seguimos distanciados en nuestros corazones.

- ¿Eventos como los Juegos Panamericanos no sirven para acortar estas distancias? Sí, hacemos un montón de eventos para identificarnos como Latinoamericanos y unirnos, pero después, los políticos y los ciudadanos hacemos otras cosas para desunirnos. Está muy de moda eso de la xenofobia contra el venezolano que está migrando, culpando a toda una migración por los crímenes de unos pocos. Ojo, no estoy defendiendo a mis compatriotas que se comportan mal afuera, a los que deben caerle todo el peso de la ley. También estoy muy agradecido porque creo que la mayoría nos ha tendido la mano.

- ¿Por qué crees que es importante revivir la historia de Bolívar en los tiempos modernos? Yo creo que es importante revivirla cada cierto tiempo porque la historia es cíclica. Y quien desconoce su historia, la repite. También creo que es importantísimo saber de dónde viene uno, no solo en Venezuela, porque Bolívar le pertenece al mundo. Pero en el caso de esta serie no es solo el caso de saber de Bolívar, ya que su vida también es una historia maravillosa llena de aventuras, amor, pasión, traiciones, héroes y villanos. Es una serie 'telenovelada' o una telenovela serializada que tiene todos los elementos para entretener a cualquiera. Para los venezolanos, en particular, es un momento importante, porque los acerca a su país y les permite reconciliarse con la figura de Bolívar, con la que se habían peleado por un tema político con el chavismo.

Bolívar es recibido en Quito, Ecuador. (Foto: Difusión)

- ¿Cuánto de ficción y cuánto de historia quisieron dejar en la serie? Yo creo que está muy apegado a la realidad. Hay personajes que están inventados, porque le tienes que dar un punto de vista a la serie, que no es para History Channel ni es un documental. Pero sé que los grandes momentos de Bolívar apegados a lo que pasó. Esta serie se escribió con dos historiadores venezolanos apoyando a los libretistas que estaban ahí día tras noche. Además estoy seguro que Juana Uribe se ha leído todo lo que se le atravesó para poder lanzarse este reto tan duro y tan complicado. Yo creo que hay mucho de verdad, así como respeto y admiración a la figura de Bolívar, lo que fue para mí muy importante.

- El periodista Alexis Ortiz se quejó que esta adaptación de la historia de Bolívar distorsionaba los hechos. Creo que eso viene de lo que dijo la historiadora Inés Quintero, quien solo vio un par de capítulos de la serie. Yo no voy a discutir con un historiador, a quien no le llego ni a los tobillos con mi conocimiento. Menos aún a Inés Quintero, a quien le tengo un enorme respeto. Inés comentó que "Bolívar, una lucha admirable" parecía más cuento que historia. Para mí eso me parece genial, porque el que sea cuento no es algo degradante: es con lo que empezamos a soñar, es lo que nos ayudan a dormir. Estamos echando un cuento en televisión, para mí muy apegado a la historia. Esto no es para polemizar con ella ni pelearme con ella, simplemente que yo siento que no estamos enfocándonos en lo más importante, que es cómo la gente se está poniendo a investigar de nuevo sobre Bolívar, a apegarse y reconectar con el personaje. También estoy orgulloso de toda la gente que trabajó en ello, porque el trabajo fue arduo. Son unas cosas que me parece que se deben valorar mucho más que el rigor histórico. Pero bueno, cada quien con su opinión.

(Foto: Difusión)

- Otro crítico fue Nicolás Maduro, quien incluso antes del estreno de la serie la calificó de propaganda de la oligarquía. Usted lo invitó a ver la serie, ¿al final le respondió? En un principio, y antes de verla, el señor Maduro dijo que "Bolívar" sería una serie de mentiras. Cuando me preguntaron sobre el caso, yo dije que esperaba que él la viera para que diera su opinión y que esta sería respetada, porque así es la libertad de expresión, a pesar de que allá este concepto no lo utilizan mucho o lo tienen borroso. Después volvió a comentarla y al parecer le gustó mucho. Pero yo siento que actualmente en Venezuela no se debe hablar de entretenimiento, sino de la crisis que sufre el país. Pero no quiero caer en la polémica, porque creo que hay que hablar de otras cosas más importantes y no quiero que usen la serie como una cortina de humo.

- ¿Qué crees que diría Simón Bolívar de ver la situación actual de Latinoamérica y su patria Venezuela? Yo creo que Bolívar murió más de soledad que de una enfermedad. Superó varias dolencias durante años cuando tenía una meta que cumplir. Yo creo que lo mata el rechazo de la gente, ver cómo el sueño de una América unida se caía a pedazos. También la muerte de Sucre, su sucesor. Con su carácter, él seguramente habría armado una trifulca en nuestros tiempos. Creo que estaría muy deprimido de ver hacia dónde nosotros hemos llegado. Bolívar derrumbaría todas las estatuas con su imagen que hay en el mundo y quitaría las placas. Él preferiría que todos nosotros estuviéramos unidos en vez de tantas plazas con su nombre. Con respecto a Venezuela, creo que hace años le habría quitado el nombre de ‘bolivariana’ a la revolución, insultado por el uso de su nombre, por la exhumación de su cuerpo y una cantidad de cosas por las que debe estar revolcándose en su tumba.