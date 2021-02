Conforme a los criterios de Saber más

Sin exagerar, “Borgen” es una de las mejores series que tiene Netflix en su catálogo. Ahora que estamos cerca de las elecciones presidenciales del Perú, es el momento perfecto para verla y entender, hasta cierto punto las estrategias, que usan los políticos para embelesarnos. Estrenada originalmente en 2010, cuenta la historia de Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen), que en esta ficción se convierte en la primera mujer en asumir el cargo de Primer Ministro de Dinamarca. La serie muestra que mantener el poder es más difícil que conseguirlo.

‘Borgen’ es el término con el que, en la vida real, se conoce al palacio de Christiansborg, sede de los tres poderes del estado y la oficina del Primer Ministro. Los nombres de los partidos y los medios de comunicación que se muestran en la ficción no son reales y cualquier parecido con la vida real es coincidencia.

A diferencia del cruel Francis Underwood (Kevin Spacey) de “House of Cards”, Nyborg (del partido “moderado” de centroderecha) realmente busca mejorar su país y no solo tener más poder o dinero. Ella obtiene el cargo de manera sorpresiva, luego de un debate donde hace uso de su sinceridad.

Ella tiene como mano derecha a Niels Erik Lund (Morten Kirkskov), quien además de ser su mejor amigo es quien le enseñó todo sobre política. Otro de sus aliados y confidentes es Kasper Juul (Pilou Asbæk), su jefe de prensa; quien se encarga de hacerle la vida más sencilla. No siempre estarán de acuerdo en las estrategias que usarán, pero se necesitan mutuamente para que ese monstruo llamado ‘Borgen’ no los devore.

No todo es política

Una vez que consigue el mayor cargo, Nyborg tendrá que realizar varias alianzas para mantener estabilidad en su gobierno. Capítulo tras capítulo se verá cómo intenta continuar en el poder sin perder sus valores y principios, y por supuesto sin fallar a los daneses que votaron por su partido.

La serie muestra la dificultad de presidir un país con partidos con distintas ideologías. La primera ministra tendrá que dialogar con todos los partidos del espectro político e intentar llegar a un acuerdo con cada uno de ellos; donde tendrá que ceder ceder algunos ministerios para llevar la fiesta en paz.

Sidse Babett Knudsen interpreta a Nyborg. (Foto: Difusión)

Si bien “Borgen” gira en torno al sistema político danés, muy diferente y lejano al peruano, tiene entre sus puntos fuertes el mostrar la humanidad de los políticos. Muestra cómo es ser una mujer con poder y, al mismo tiempo, intentar mantener una familia unida. Aunque la serie se haya emitido por primera vez hace 10 años, esta trama trama sigue vigente. Aún las mujeres intentamos demostrar que podemos tener éxito en el trabajo y tener buenos lazos familiares.

La serie también cuenta las historias personales de cada uno de los personajes que rodean a Nyborg. Esto no solo incluye a su familia, a quienes trabajan junto a ella y su gabinete compuesto por políticos de diferentes fuerzas, sino también a sus oponentes y a los periodistas de la televisión estatal.

El cuarto poder

Como mencioné, la serie también narra la vida de los personajes que están alrededor de la primera ministra, incluso de los periodistas. Birgitte Hjort Sørensen es Katrine Fønsmark, una de las pocas periodistas de la serie que tiene valores. Por supuesto, también hay prensa que busca tumbarse al gobierno, no por amor a Dinamarca sino a sus propios intereses.

El caso de Fønsmark es es especial, pues en gran parte de la ficción pasa de un medio a otro, pues le cuesta quedarse callada ante las cosas que no le gustan o las injusticias. Su talento y esfuerzo son sus mayores armas. También destaca el jefe de prensa Kasper Juul, quien salva a Nyborg cada vez que la prensa se meten en su vida privada. El personaje de Pilou Asbæk en esta serie no podría ser más distinto al vil Euron Greyjoy que, años después, interpretaría en “Game of Thrones”.

En resumen

A pesar de su excelencia comprobada, “Borgen” no ha tenido demasiada difusión en esta parte del mundo. Sin embargo, Netflix ya anunció la producción de una cuarta temporada para emitirse en el 2022 si la pandemia del Covid-19 lo permite.

La serie tiene múltiples ingredientes para hacerla muy entretenida, hasta adictiva. Tiene notables actuaciones de todo el elenco. Ningún personaje es insignificante. No pierde encanto conforme avanza la trama.

Actualmente, vivimos en una emergencia sanitaria que ha revelado (una vez más) lo peor de la clase política de nuestro país. Por eso, más que nunca, necesitamos a una Birgitte Nyborg aunque sea para inspirarnos desde el otro lado de la pantalla.

Netflix anunció que "Borgen" tendrá una cuarta temporada exclusiva para el servicio de streaming. La fecha tentativa de la emisión será en el 2022. (Foto: Netflix)